El restaurante del norte de Tenerife que conquista con sus vistas: cocina canaria tradicional y carnes a la brasa
El establecimiento ofrece una experiencia gastronómica con vistas al Teide y disfrutar de platos tradicionales y carnes a la brasa
En el norte de Tenerife, más concretamente en La Matanza de Acentejo, se encuentra Restaurante Basilio, un establecimiento que se centra en ofrecer cocina canaria tradicional y carnes a la brasa. El local se ha convertido en una para obligatoria en la isla para quienes busquen disfrutar de las recetas tradicionales.
Uno de los puntos del restaurante son sus vistas y es que los comensales pueden disfrutar de vistas al Teide, convirtiendo la visita en una experiencia que va más allá de lo gastronómico.
Cocina canaria tradicional
La carta se centra en los platos tradicionales con entrantes y propuestas pensadas para compartir antes de pasar a las elaboraciones más contundentes. Para abrir el apetito, los comensales puede disfrutar de escaldón, garbanzas, quesos canarios o champiñones rellenos de almogrote, entre otros.
También hay opciones como carne fiesta o carne de cabra, dos clásicos de la gastronomía canaria. Diferentes opciones tradicionales para quienes buscan cocina tradicional y carnes a la brasa en el norte de la isla.
Carnes a la brasa
Uno de los grandes reclamos del restaurante son sus carnes a la brasa. Entre las opciones, los clientes pueden decantarse por chuletas, entrecot, pollo, bistecs, chuletón o lomo alto. Además, son una opción perfecta para compartir en una visita con familia o amigos.
En su oferta gastronómica también se incluyen algunas opciones de pescado como bacalao o cherne. Como broche final, el establecimiento cuenta con postres caseros, entre los que destacan algunas elaboraciones características del archipiélago como el polvito uruguayo, el quesillo o la mousse de gofio.
Horario y ubicación
Restaurante Basilio se encuentra en la calle Obispo Pérez Cáceres, 75, en La Matanza de Acentejo. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus carnes a la brasa y sus elaboraciones que mantiene la esencia de la cocina canaria tradicional.
Lunes y domingo ofrece servicio de almuerzo de 13:00 a 17:00 horas, mientras que el resto de días amplía su horario hasta las 23:00 horas.
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