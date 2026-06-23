El nuevo estatuto de la ULL elimina los exámenes de julio: la representación estudiantil dimite en bloque como respuesta
Los estudiantes protestan contra la propuesta de eliminar la convocatoria de julio, que consideran un recorte académico y una pérdida de oportunidades
Los peores presagios del alumnado de la Universidad de La Laguna (ULL) finalmente se han cumplido: el Claustro ha aprobado el nuevo estatuto y, por tanto, a partir del próximo curso tendrán un llamamiento de exámenes menos. La votación ha salido adelante con el voto a favor de 147 de los 250 miembros que componen este órgano. Para validar la nueva norma era necesario que contara con el respaldo de la mitad de participantes más uno, un mínimo que han superado.
El estudiantado, que durante las últimas semanas ha expresado su descontento con esta propuesta, no ha tardado en reaccionar. Primero, en los minutos previos a la votación, invadieron el Edificio del Rectorado y después, durante la sesión, presentaron su dimisión en bloque, tanto los grupos del Claustro (Asociación Canaria de Estudiantes, Libertad Estudiantil, Asociación de Estudiantes de la ULL, ÁGORA y Estudiantes en defensa de la Facultad de Educación) como el Consejo Estudiantil)
Ante de aprobar el texto definitivo se habían votado los únicos tres artículos que no estaban consensuados del reglamento, entre ellos el 106, correspondiente a la evaluación. Este punto tenía dos opciones: recortar un llamamiento y reforzar la evaluación continua (dos convocatorias y dos evaluaciones) o mantener el esquema actual de evaluación (dos convocatorias y tres evaluaciones en total). Finalmente, es la primera de ellas -la opción por la que el alumnado protesta- la que ha obtenido la mayoría (145 votos, el 67,13% del total), frente a los 68 votos (31,48%) que recibió la opción B y las 3 abstenciones (1,39%). "Por tanto, la opción que pasa al texto definitivo es la A", sentenció el secretario tras hacer públicos los datos.
¿Cómo queda el sistema de evaluación?
El próximo curso, el sistema de evaluación quedaría de la siguiente manera: habrá una convocatoria ordinaria (celebrada en enero y mayo, según cuatrimestre) y otra extraordinaria (en junio), pero solo con un llamamiento, es decir, una única oportunidad en lugar de las dos que existían hasta ahora.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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