Noche de San Juan en Granadilla de Abona: no te pierdas ni un detalle de las hogueras de El Médano y Los Abrigos

Quedan pocas horas para vivir la noche más mágicas del año y una de las más cortas: la Noche de San Juan. Una cita que movilizará a cientos de tinerfeños a los diferentes puntos de la isla en los que las hogueras cobran protagonismo.

Uno de los puntos más populares suele ser la costa, sobre todo entre los que cuentan con el ritual de quemar lo malo y darse un baño purificador a medianoche.

Si eres de quienes prefieren pasar esta jornada cerca del mar, te contamos todos los detalles sobre las hogueras de Granadilla de Abona, un punto clave de la Noche de San Juan.

El Médano y Los Abrigos

Las dos hogueras institucionales para celebrar la llegada del solsticio de verano y la tradicional Noche de San Juan se ubicarán en la playa central de El Médano y en la playa Grande de Los Abrigos. Así lo ha informado el propio ayuntamiento, que ha preparado un programa de actividades paralelas, con pasacalles y música en directo en ambos núcleos.

Las actividades darán comienzo a las 18:30 horas con la participación de las comparsas y batucadas municipales Kuliquitacas del Sur, Guajeiros y Aborasau, que recorrerán las calles de El Médano y Los Abrigos. Como colofón musical, la plaza central de El Médano acogerá las sesiones de dj Fabrizio Salgado, dj Javi Plasencia y Los Vándalos, con una jornada que se prolongará hasta la medianoche.

Prohibiciones

El Consistorio recuerda que queda totalmente prohibido encender cualquier otra hoguera en las zonas de baño del municipio fuera de los puntos institucionales habilitados.

Además, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al cuidado del entorno, y recuerda la necesidad de tomar medidas preventivas y seguir las recomendaciones con motivo de las hogueras, tanto en San Juan como en la festividad de San Pedro, que se celebrará el próximo 29 de junio.

Imagen de una hoguera de San Juan. / .

En cuanto a la normativa vigente, la ordenanza municipal de playas prohíbe encender fuego directamente sobre la arena, las piedras o las rocas, así como utilizar bombonas de gas y líquidos inflamables. Tampoco está permitido hacer hogueras ni barbacoas en las playas situadas dentro de espacios naturales protegidos.

Transporte público

Por otra parte, el Ayuntamiento recomienda hacer uso del transporte público durante esta jornada, que además ha sido reforzado por TITSA, y así evitar el colapso del tráfico y los problemas de estacionamiento que suelen registrarse en las zonas costeras esa tarde-noche.