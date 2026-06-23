El IGN avisa a Protección Civil tras detectar 221 eventos sísmicos en Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha enviado al Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias un aviso de aumento de frecuencia de la actividad sísmica en Tenerife en las últimas horas, si bien recalca que no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo.

Todo ello tras constatar una intensificación de la actividad sismo volcánica en el subsuelo de Tenerife, principalmente al oeste de Las Cañadas del Teide, al contabilizar 221 eventos de baja frecuencia en las últimas 48 horas.

Desde la madrugada del sábado al domingo y especialmente en la madrugada del domingo al lunes, a las 2:07 horas, se han detectado varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia en la misma zona donde se viene registrando una actividad habitual en los últimos meses.

El aviso a Protección Civil es una medida habitual

Fue a esa hora cuando, "siguiendo los protocolos habituales", se envió el aviso a Protección Civil.

Fuentes del IGN consultadas por EFE señalan que con anterioridad ya se han enviado este tipo de avisos pero que hasta ahora no se informaba de ello.

Durante esta intensificación de la actividad, el IGN ha identificado eventos volcano-tectónicos ordinarios, eventos híbridos y eventos LP.

Todos ellos presentan "una gran correlación entre sí" a partir de la tarde del sábado, aunque ninguno de ellos ha sido sentido por la población.

Ya entre el jueves y viernes pasado, el IGN había registrado 79 terremotos en la misma ubicación.

La mayor parte de los epicentros están situados al oeste de Las Cañadas

Los eventos sísmicos detectados son todos muy similares: sus magnitudes son menores de 2 MbLg y la mayoría de los epicentros se encuentran situados en la zona oeste de Las Cañadas, como en otras ocasiones, principalmente en los términos municipales de Guía de Isora, Vilaflor de Fasnia y Santiago del Teide.

Las profundidades se sitúan mayoritariamente en torno a 10-15 kilómetros por debajo del nivel del mar.

El IGN hace hincapié en que esta actividad es similar a la de febrero y marzo pasados.

Por último, aclara que debido a la baja amplitud de las señales analizadas, los datos del número de eventos, así como el rango de sus magnitudes y profundidades, aún son provisionales.

Y que cuando se realice un análisis aún más pormenorizado la cifra de eventos podría aumentar y se ofrecerán rangos de magnitudes concretas en el catálogo oficial del IGN.