Granadilla celebra actos por el Orgullo LGTBIQ+ tras la denuncia de cancelación de la Asociación Diversas

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha detallado la programación prevista con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, después de que la Asociación Diversas LGTBIQ+ criticara públicamente una supuesta cancelación de actos en el municipio.

La información municipal recoge actividades los días 25 y 26 de junio bajo el lema 'Orgullo que nos une, diversidad que nos fortalece', además de nuevas propuestas durante el verano dentro de las jornadas Granadilla Diversa.

Los actos están impulsados por la Concejalía de Igualdad y Diversidad, dirigida por Eudita Mendoza, y contarán con la participación de Canary Pride, Asociación LGTBIQ+ del Sur de Tenerife.

La programación incluye un taller creativo, la lectura de un manifiesto, el izado de la bandera y una actividad formativa contra los prejuicios en San Isidro.

Una programación anunciada tras las críticas de Diversas

La presentación de estos actos llega después de que Diversas Canarias cuestionara públicamente la situación del Orgullo LGTBIQ+ en Granadilla de Abona.

La asociación aseguró que el Ayuntamiento había cancelado las actividades previstas para esta semana, aunque señaló que la administración local había alegado motivos administrativos. Diversas vinculó esa supuesta cancelación al contexto político del municipio y a la presencia de Vox en el gobierno local.

La programación difundida ahora por el Ayuntamiento recoge varias actividades de visibilidad, formación y participación ciudadana, concentradas principalmente en dos jornadas.

Taller para pintar una bandera del Orgullo

La primera actividad se celebrará el jueves 25 de junio, de 17:00 a 19:00 horas, en el aula 1 del Centro Multifuncional San Isidro Espacio Cívico (SIEC).

La propuesta lleva por título 'Pinta tu propia bandera en honor al Día del Orgullo'. Las personas participantes podrán crear y decorar una bandera vinculada a la diversidad, la identidad o la expresión personal.

El taller tiene plazas limitadas hasta completar aforo. La actividad está planteada como un espacio de participación en el que el arte funciona como herramienta de expresión y visibilidad.

Cartel de 'Granadilla Diversa' / Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Lectura del manifiesto e izado de la bandera

El acto institucional tendrá lugar el viernes 26 de junio, a las 10:00 horas, en la Plaza González Mena, frente al Ayuntamiento de Granadilla de Abona. La jornada incluirá la lectura del manifiesto a cargo de Canary Pride, entidad LGTBIQ+ del sur de Tenerife.

También está previsto el izado de la bandera, un gesto habitual en instituciones y espacios públicos durante las conmemoraciones del Orgullo.

Taller contra los prejuicios en San Isidro

La programación continuará el mismo viernes por la tarde, a las 16:00 horas, con el taller 'Espacio Libre de Prejuicios'. La actividad se desarrollará en el centro de la tercera edad de San Isidro y será impartida por la Asociación Canary Pride.

El taller abordará la importancia de combatir estereotipos, favorecer la convivencia y reconocer la diversidad sexual, familiar y de género desde la formación y el diálogo.

Granadilla Diversa continuará durante el verano

La concejala de Igualdad y Diversidad, Eudita Mendoza, ha defendido que la igualdad y la diversidad forman parte de un trabajo continuado y no solo de una fecha concreta del calendario. Las jornadas Granadilla Diversa se prolongarán durante todo el verano con nuevas actividades dirigidas a crear espacios de respeto, visibilidad y convivencia.

El Ayuntamiento señala que cada propuesta se anunciará conforme se acerquen sus fechas y que el programa finalizará con un acto de cierre al término del verano.