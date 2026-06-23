El baño de las cabras, el curioso rito guanche que convierte el muelle de Puerto de la Cruz en una fiesta cada San Juan
Cada 24 de junio, ganaderos y vecinos del norte de Tenerife acuden al muelle portuense para mantener viva una tradición ancestral relacionada con la fertilidad del ganado
El baño de las cabras en Puerto de la Cruz vuelve cada San Juan a convertir el muelle en uno de los lugares más singulares de Tenerife. Este curioso rito de origen guanche reúne cada 24 de junio a ganaderos, curiosos y turistas para cumplir con esta tradición en la que los cabreros llevan a las cabras hasta el mar para bañarlas.
Este baño purificador del ganado se celebra desde primera hora de la mañana, coincidiendo con la festividad de San Juan. Mientras la noche anterior las hogueras iluminan la costa, en el día de San Juan el agua es protagonista en Puerto de la Cruz.
El baño de las cabras no es una simple exhibición. Su origen se remonta a los antiguos rituales practicados por los guanches, los pobladores aborígenes de Tenerife, que llevaban a sus animales hasta la costa para bañarlos en el mar.
Según la tradición, el agua salada ayudaba a limpiar el ganado, desparasitarlo, sanar heridas y protegerlo. También se asociaba a la fertilidad de los rebaños, fundamentales en una economía de subsistencia basada durante siglos en la ganadería y la agricultura.
El rito guanche que lleva las cabras al mar
La imagen es una de las más esperadas de San Juan en Tenerife. Los ganaderos llegan al muelle pesquero de Puerto de la Cruz acompañados por sus rebaños y, poco a poco, las cabras son conducidas hasta el agua.
El baño recrea un ritual de origen guanche cuya finalidad era purificar y proteger al ganado, además de favorecer su fertilidad. Este año, el acto dará comienzo a las 08:00 y se prolongará hasta las 12:30 horas, en el muelle pesquero de Puerto de la Cruz.
El acto suele despertar una gran expectación. Vecinos del municipio, visitantes de otros puntos de la Isla y turistas se acercan al muelle para contemplar una escena que mantiene vivo el vínculo entre Tenerife y su pasado ganadero.
El protagonismo corresponde a los animales y a los ganaderos, pero la jornada se vive como una fiesta. El muelle se engalana para la ocasión y el ambiente se completa con música, folclore, actividades tradicionales y presencia de productos locales.
Una costumbre que estuvo a punto de desaparecer
El baño de las cabras tuvo momentos de dificultad. Durante los años 60, la práctica cayó en desuso debido al crecimiento del turismo y por una cierta percepción de que algunas costumbres rurales podían no encajar con la imagen moderna que se quería proyectar del municipio.
La tradición fue recuperada en 1984 gracias al impulso del Colectivo Cultural Valle Taoro, el historiador Manuel Lorenzo Perera y el etnógrafo Chucho Dorta. Desde entonces, el baño de las cabras ha vuelto a formar parte del calendario de Puerto de la Cruz y se ha consolidado como una de las señas de identidad de San Juan en el municipio.
- La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
- Malas noticias para los amantes del reggaeton: cancelado el RBF Tenerife 2026
- Dónde ver las hogueras de San Juan en Tenerife 2026: playas, fiestas y horarios para la noche del 23 de junio
- Dos gemelos de Tenerife, entre las mejores notas de la PAU 2026: así es la historia de David y Javier Marrero
- Óscar Marrero, el joven de Tenerife que pasó de no destacar en la ESO a ser el mejor expediente de la ULL: 'Una nota no te define
- El juez amplía los hechos denunciados por prevaricación contra el alcalde de Icod, Javier Sierra
- La tasca de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella de su carta y su famosa tortilla hay que encargarla con antelación: cocina casera a precios asequibles
- Tenerife se prepara para una semana con nubes en el norte, calor de hasta 30 grados y viento más intenso por la tarde, según la Aemet