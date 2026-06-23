El baño de las cabras, el curioso rito guanche que convierte el muelle de Puerto de la Cruz en una fiesta cada San Juan

El baño de las cabras en Puerto de la Cruz vuelve cada San Juan a convertir el muelle en uno de los lugares más singulares de Tenerife. Este curioso rito de origen guanche reúne cada 24 de junio a ganaderos, curiosos y turistas para cumplir con esta tradición en la que los cabreros llevan a las cabras hasta el mar para bañarlas.

Este baño purificador del ganado se celebra desde primera hora de la mañana, coincidiendo con la festividad de San Juan. Mientras la noche anterior las hogueras iluminan la costa, en el día de San Juan el agua es protagonista en Puerto de la Cruz.

El baño de las cabras no es una simple exhibición. Su origen se remonta a los antiguos rituales practicados por los guanches, los pobladores aborígenes de Tenerife, que llevaban a sus animales hasta la costa para bañarlos en el mar.

Según la tradición, el agua salada ayudaba a limpiar el ganado, desparasitarlo, sanar heridas y protegerlo. También se asociaba a la fertilidad de los rebaños, fundamentales en una economía de subsistencia basada durante siglos en la ganadería y la agricultura.

El rito guanche que lleva las cabras al mar

La imagen es una de las más esperadas de San Juan en Tenerife. Los ganaderos llegan al muelle pesquero de Puerto de la Cruz acompañados por sus rebaños y, poco a poco, las cabras son conducidas hasta el agua.

El baño recrea un ritual de origen guanche cuya finalidad era purificar y proteger al ganado, además de favorecer su fertilidad. Este año, el acto dará comienzo a las 08:00 y se prolongará hasta las 12:30 horas, en el muelle pesquero de Puerto de la Cruz.

Cientos de personas se dan cita en el baño de las cabras en Puerto de la Cruz. / Arturo Jiménez

El acto suele despertar una gran expectación. Vecinos del municipio, visitantes de otros puntos de la Isla y turistas se acercan al muelle para contemplar una escena que mantiene vivo el vínculo entre Tenerife y su pasado ganadero.

El protagonismo corresponde a los animales y a los ganaderos, pero la jornada se vive como una fiesta. El muelle se engalana para la ocasión y el ambiente se completa con música, folclore, actividades tradicionales y presencia de productos locales.

Una costumbre que estuvo a punto de desaparecer

El baño de las cabras tuvo momentos de dificultad. Durante los años 60, la práctica cayó en desuso debido al crecimiento del turismo y por una cierta percepción de que algunas costumbres rurales podían no encajar con la imagen moderna que se quería proyectar del municipio.

La tradición fue recuperada en 1984 gracias al impulso del Colectivo Cultural Valle Taoro, el historiador Manuel Lorenzo Perera y el etnógrafo Chucho Dorta. Desde entonces, el baño de las cabras ha vuelto a formar parte del calendario de Puerto de la Cruz y se ha consolidado como una de las señas de identidad de San Juan en el municipio.