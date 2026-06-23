Los ayuntamientos de Tenerife tienen acceso a 10 millones para empleo y sostenibildiad

Los ayuntamientos de la Isla tienen a su disposición 10 millones de euros en concepto de subvención para financiar proyectos que ayuden a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y fomentar el empleo a nivel local. Una de las principales novedades de la convocatoria es la incorporación de requisitos dirigidos a mejorar la calidad técnica de los proyectos. Para ello, los ayuntamientos deben garantizar la contratación de un porcentaje mínimo de personal cualificado –con titulación universitaria, formación profesional o certificados de profesionalidad– que variará en función de la población de cada municipio.

Asimismo, las personas participantes serán desempleadas mayores de 18 años, las mujeres deberán representar al menos el 50% de las contrataciones realizadas en el marco de los proyectos subvencionados, se dará prioridad a jóvenes menores de 30 años, tanto desempleados de larga duración como aquellos que buscan su primera oportunidad laboral, así como a personas mayores de 30 años en situación de desempleo prolongado.

¿Qué pueden financiar los municipios con esta ayuda?

Esta línea de ayudas permitirá a los ayuntamientos desarrollar actuaciones de interés general y social orientadas a la sostenibilidad, la mejora de los servicios públicos, la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la generación de empleo, especialmente entre las personas desempleadas.

Los proyectos subvencionables se realizarán en ámbitos como Agenda Local 2030, eficiencia energética y energías renovables, valorización del patrimonio natural y cultural, educación para la sostenibilidad, igualdad entre mujeres y hombres, mejora ambiental, gestión de residuos, bienestar social, abastecimiento de agua, turismo local y promoción del desarrollo económico y social municipal. Las subvenciones cubrirán hasta el 100% del coste subvencionable y se abonarán de forma anticipada.