La Asociación Diversas LGTBIQ+ denuncia un retroceso en el Orgullo de Granadilla y Arona: cancelación de actividades y falta de mujeres en la programación

La Asociación LGBTIQA+ Diversas Canarias ha criticado públicamente las decisiones adoptadas por los ayuntamientos de Granadilla de Abona y Arona con motivo del mes del Orgullo LGBTIQA+. La entidad, con presencia en Tenerife, vincula la situación en ambos municipios del sur de la Isla con la participación de Vox en sus gobiernos locales.

Según Diversas, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona habría cancelado esta semana todos los actos previstos por el Orgullo. La asociación sostiene que, aunque se han alegado motivos administrativos, la decisión responde a razones políticas relacionadas con la presencia de concejales de ultraderecha en el gobierno municipal.

La entidad también ha cuestionado el programa del Orgullo difundido por el Ayuntamiento de Arona. En este caso, denuncia una "ausencia absoluta de perspectiva de género" y critica que, según su análisis, todos los protagonistas de las actividades previstas sean hombres, desde el pregonero hasta ponentes, moderadores y personas reconocidas con premios.

Críticas a Granadilla por la cancelación del Orgullo

Diversas afirma haber tenido constancia de la suspensión de los actos organizados en Granadilla de Abona por el Orgullo LGBTIQA+. La asociación considera que esta cancelación resulta "reprochable" y la interpreta en clave política.

La entidad sostiene que el municipio ha dejado sin programación una celebración que debería servir para visibilizar la diversidad sexual, de género y familiar, así como para reforzar los derechos de las personas LGBTIQA+.

En su comunicado, Diversas atribuye la decisión al contexto político local y a la entrada de Vox en el gobierno municipal. La asociación enmarca esta crítica dentro de su posición contraria a mantener relaciones institucionales con administraciones que incorporen a la ultraderecha en sus ejecutivos.

Arona y la ausencia de mujeres en la programación

La asociación también dirige sus críticas al Ayuntamiento de Arona, al que reprocha haber presentado una programación del Orgullo sin presencia femenina entre sus principales protagonistas.

Diversas considera que esta situación supone una exclusión de las mujeres LTBIA+ en un mes que, a su juicio, debería caracterizarse por la inclusión de todas las realidades del colectivo.

El señalamiento de la entidad se centra en la falta de perspectiva de género y en la necesidad de que las programaciones públicas del Orgullo reflejen la pluralidad interna del movimiento LGBTIQA+, incluyendo a mujeres lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales y a otras identidades y experiencias.

Ruptura de relaciones con ambos ayuntamientos

Diversas recuerda que el tejido asociativo activista LGBTIQA+ de Tenerife rompió relaciones institucionales con los ayuntamientos de Arona y Granadilla de Abona cuando ambos incorporaron a Vox a sus gobiernos locales.

La entidad considera esa decisión política una "traición histórica" a mujeres, personas migrantes y personas LGBTIQA+. Aun así, subraya que mantiene la atención a población vulnerable de ambas localidades y la coordinación con personal técnico municipal cuando resulta necesario.

La asociación sostiene que esa colaboración técnica busca evitar que las personas en situación de mayor vulnerabilidad queden sin apoyo por las diferencias políticas existentes con las instituciones.

Un Orgullo con enfoque reivindicativo

Diversas defiende que el Orgullo debe mantener un carácter reivindicativo y servir para señalar posibles retrocesos en derechos. La entidad insiste en la necesidad de hacer frente a discursos o políticas que, según su valoración, puedan afectar a la igualdad real de las personas LGBTIQA+.

En este contexto, la asociación llama a reforzar un Orgullo “antifascista” que no deje a nadie en los márgenes. Su mensaje se dirige especialmente a la manifestación insular convocada por el activismo LGBTIQA+ tinerfeño este sábado en La Orotava.

La movilización se celebrará bajo el lema “Aunque nos quieran en los márgenes, el Orgullo marca el norte”.

Derechos LGBTIQA+ y políticas públicas

Las críticas de Diversas se producen en un contexto en el que las políticas públicas de igualdad y diversidad forman parte del marco legal estatal y autonómico. La legislación española reconoce el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y obliga a las administraciones públicas a promover medidas contra la discriminación.

En Canarias también existe una estructura administrativa específica en materia de diversidad, orientada a impulsar políticas contra la LGBTIfobia, promover la igualdad y apoyar la visibilización de distintas realidades e identidades.

Para los colectivos, la programación institucional del Orgullo no solo tiene un componente festivo, sino también social, educativo y político. Por ello, reclaman que los actos públicos incorporen pluralidad, perspectiva de género y participación de las entidades que trabajan durante todo el año con personas LGBTIQA+.

Manifestación insular en La Orotava

La convocatoria insular del Orgullo en Tenerife tendrá lugar este sábado en La Orotava. Diversas ha llamado a participar en la marcha como respuesta a lo ocurrido en Granadilla y Arona y como forma de defender los derechos conquistados por el movimiento LGBTIQA+.

La entidad insiste en que el activismo seguirá trabajando en los municipios del sur de Tenerife pese a su ruptura política con las administraciones locales, especialmente en la atención a personas que puedan necesitar acompañamiento social, jurídico, psicológico o comunitario.