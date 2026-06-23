Aplazada la sesión del Claustro de la ULL por las protestas del alumnado: la opción de eliminar julio logra la mayoría en una primera votación

El revuelo formado en la Universidad de La Laguna (ULL) por la posible eliminación de los exámenes de julio es cada vez mayor. Las protestas del alumnado no han cesado en toda la jornada y, como consecuencia, el rector, Francisco García, se ha visto obligado a aplazar la sesión ordinaria del Claustro, que se estaba desarrollando desde las 9:00 horas de este martes. Al no poder continuar con el orden del día y tras un receso de 15 minutos, ha decidido que la reunión se retomará esta tarde, sobre las 16:00 horas.

Este martes, todos los grupos claustrales estaban llamados a una sesión plenaria para debatir la reforma del Estatuto, la norma principal que regula el funcionamiento de la institución. Además de su aprobación general también tuvieron que votar cómo quedarían tres artículos. Entre ellos el 106, el que ha suscitado la polémica por plantear un recorte en el número de evaluaciones.

La tensión en la sala ha ido aumentando conforme avanzaba la mañana y ha alcanzado su punto álgido tras conocer los resultados de esa primera votación correspondiente a los artículos. El 106 tenía dos opciones: recortar un llamamiento y reforzar la evaluación continua (dos convocatorias y dos evaluaciones) o mantener el esquema actual de evaluación (dos convocatorias y tres evaluaciones en total). Finalmente, es la primera de ellas -la opción por la que el alumnado protesta- la que ha obtenido la mayoría (145 votos, el 67,13% del total), frente a los 68 votos (31,48%) que recibió la opción B y las 3 abstenciones (1,39%). "Por tanto, la opción que pasa al texto definitivo es la A", sentenció el secretario tras hacer públicos los datos.

Descontento generalizado

El orden lógico hubiera sido proceder a la siguiente votación, la correspondiente al texto definitivo de los Estatutos y la que, de salir favorable, certificaría la eliminación de julio. Sin embargo, la reacción de los alumnos obligó al rector a hacer un receso que, minutos más tarde, se convertirían en un aplazamiento. "Hace falta ya una huelga general" fue la proclama que corearon al unísono los estudiantes presentes. Fuera del Aula Magna de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo los reproches y los tira y afloja entre alumnos y personal docente no cesaron.

Esta polémica ha conseguido algo que no suele ser muy habitual en la universidad: poner de acuerdo a toda la representación estudiantil. Se han movilizado todos los representantes de los grupos claustrales, el Consejo de Estudiantes y las 23 delegaciones que, por primera vez, se han sumado en bloque a una protesta de este tipo. Todos ellos ya habían advertido que eran minoría en el Claustro y que, al ser una propuesta planteada por un grupo del profesorado, había muchas probabilidades de que saliera adelante.

¿Qué pasará ahora?

La decisión, por el momento, no está totalmente tomada. Para que el Estatuto salga adelante tiene que conseguir 126 votos a favor, es decir, la mitad de miembros más uno. Por tanto, ni siquiera está claro que la nueva norma se vaya a aprobar. Eso sí, si finalmente se valida el texto definitivo, el segundo llamamiento de la convocatoria extraordinaria -julio- dejaría de existir el próximo curso.