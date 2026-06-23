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La Aemet prevé cielos nubosos y lluvias débiles en Tenerife este miércoles

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28 grados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Tenerife una jornada con cielos nubosos, a excepción de las cumbres, donde estará poco nuboso.

Además, las vendrán acompañadas de lluvias débiles, abriendo claros a partir de mediodía.

Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso de las mínimas, con termómetros que oscilarán entre los 20 y los 28 grados.

El viento soplará flojo del norte a nordeste y en cumbres centrales, de suroeste fuerte.

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, en las islas orientales habrá intervalos nubosos con alguna llovizna de madrugada tendiendo durante la mañana a poco nuboso o despejado.

En las islas occidentales estará poco nuboso en cumbres y nuboso en el resto, con probables lluvias débiles, abriendo claros a partir de mediodía.

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También se esperan temperaturas similares a los días precedentes y viento del nordeste flojo a moderado.

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