La AEMET avisa del tiempo que hará en la noche de San Juan en Tenerife: nubes, lloviznas y viento por zonas

Tenerife se prepara para vivir la noche de San Juan con un tiempo variable. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una noche con nubes, posibles lloviznas y viento por zonas, especialmente en la vertiente norte y en las cumbres centrales de la Isla.

La Aemet prevé para el martes 23 de junio cielos nubosos en general en las islas occidentales, con probables precipitaciones débiles en el norte durante la madrugada y la primera mitad del día. También podrían registrarse lluvias débiles en zonas de interior durante las horas centrales y la tarde.

De cara a la noche del martes 23 al miércoles 24, cuando se celebran las hogueras de San Juan en Tenerife, el tiempo será más favorable en las zonas de costa del sur y oeste de la Isla. En estos puntos se esperan brisas y menor probabilidad de lluvia, mientras que en el norte la nubosidad puede ser más compacta y el ambiente, más húmedo.

Nubes y posibles lloviznas en el norte de Tenerife

La previsión de Aemet para el martes 23 de junio señala que, en las islas occidentales, se esperan cielos nubosos en general. En el caso de Tenerife, esta situación afectará especialmente a las zonas de la vertiente norte, donde son probables las precipitaciones débiles durante la madrugada y la primera mitad del día.

Esto significa que municipios como Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos o San Cristóbal de La Laguna pueden tener una jornada más nubosa y con posibilidad de lloviznas. Aunque la previsión no apunta a lluvias importantes, sí conviene tener en cuenta la humedad y la presencia de nubes si se acude a actos al aire libre.

Para la noche de San Juan, la probabilidad de lluvia parece más condicionada por la vertiente y la exposición al alisio. El norte será, previsiblemente, la zona con cielos más cubiertos, mientras que en el sur y oeste el ambiente será más estable.

Mejor tiempo en el sur y oeste para ver las hogueras

Quienes tengan previsto acudir a las hogueras de San Juan en el sur o el oeste de Tenerife encontrarán, en principio, mejores condiciones meteorológicas. La predicción habla de brisas en las costas del sur y oeste de las islas montañosas, con viento en general flojo a moderado de componente norte.

En zonas como Los Cristianos, Playa de las Américas, Guía de Isora o Puerto de Santiago, la noche debería ser más favorable para disfrutar de las celebraciones junto al mar. No se esperan precipitaciones destacadas en estas áreas según la previsión general facilitada por Aemet.

Aun así, al tratarse de una celebración nocturna en espacios abiertos y costeros, conviene llevar una prenda ligera. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, pero la humedad y la brisa pueden aumentar la sensación de fresco durante la madrugada.

Viento en cumbres centrales de Tenerife

Uno de los aspectos más destacados de la previsión está en las cumbres centrales de Tenerife. La agencia prevé viento moderado del suroeste durante el martes 23 de junio, con aumento a fuerte por la tarde. Además, no se descartan rachas muy fuertes.

Esta previsión afecta especialmente a zonas altas de la Isla y no tanto a las celebraciones costeras, pero debe tenerse en cuenta por quienes tengan previsto desplazarse por carreteras de montaña, miradores o áreas expuestas durante la tarde y la noche.

Para el miércoles 24 de junio, la previsión mantiene viento moderado con intervalos de fuerte del suroeste en cumbres centrales de Tenerife. Por ello, la recomendación es extremar la precaución en zonas elevadas y evitar actividades en lugares expuestos al viento.

Qué tiempo hará en Puerto de la Cruz durante San Juan

Puerto de la Cruz será uno de los puntos destacados de la celebración de San Juan en Tenerife. Para esta zona del norte de la Isla, la previsión apunta a un ambiente nuboso, en línea con lo previsto para la vertiente norte de las islas occidentales.

Durante el martes 23 de junio, no se descartan precipitaciones débiles en el norte durante la madrugada y la primera mitad del día. Por la noche, quienes acudan a la hoguera o a los actos al aire libre deberían contar con cielos nubosos y ambiente húmedo.

La mañana del miércoles 24, cuando se celebra el tradicional baño de las cabras en el muelle pesquero, también puede estar marcada por intervalos nubosos. La previsión para ese día mantiene la posibilidad de precipitaciones débiles en la vertiente norte durante la primera mitad de la jornada.

Qué tiempo hará en Los Cristianos y Arona

En el sur de Tenerife, la previsión es más favorable para la noche de San Juan. En zonas como Los Cristianos, en Arona, se espera menor presencia de nubosidad y menor probabilidad de lluvia que en la vertiente norte.

El viento será en general flojo a moderado de componente norte, con brisas en las costas del sur y oeste de las islas montañosas. No obstante, al tratarse de una noche junto al mar, se recomienda llevar ropa cómoda y alguna prenda ligera para las últimas horas, especialmente si se tiene previsto estar en la playa hasta la madrugada.

Qué tiempo hará en Santa Cruz de Tenerife

En Santa Cruz de Tenerife, la noche de San Juan estará marcada por intervalos nubosos y viento flojo a moderado de componente norte. La capital no aparece como una de las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones débiles dentro de la previsión general, aunque la nubosidad puede estar presente.

Quienes acudan a celebraciones en la capital, como Los Charcos de Valleseco o Acorán, se encontrarán con nubes que lluvia.

Qué tiempo hará en Puerto de Santiago

El oeste de Tenerife también parte con mejores condiciones para la noche de San Juan. En Puerto de Santiago, en el municipio de Santiago del Teide, la previsión general para las costas del oeste apunta a brisas y menor probabilidad de precipitaciones.

Esta zona queda, en principio, menos expuesta a la nubosidad más persistente prevista para el norte de las islas montañosas. Por ello, puede ser una de las mejores zonas para disfrutar de la hoguera, la música y los actos previstos junto al mar.