Adeje intensifica la lucha contra los asentamientos ilegales tras empeorar la situación

El Ayuntamiento de Adeje anuncia que intervendrá en los asentamientos irregulares detectados en distintas zonas del municipio tras la reunión mantenida con las administraciones con competencias en seguridad, disciplina urbanística y protección del medio natural. La actuación se centrará en El Valito, Llano Negro, Las Moreras, El Puertito y La Caleta, enclaves en los que el Consistorio ha constatado una evolución del fenómeno. Según explicó Vargas Delgado, estos espacios han pasado de un uso residencial puntual a situaciones vinculadas al alquiler vacacional y a arrendamientos de mayor duración de carácter irregular.

La concejala de Seguridad, Mercedes Vargas, advirtió de que la situación «ha empeorado en los últimos meses» por la acumulación de residuos, la proliferación de plagas, los vertidos de aguas residuales al mar y el riesgo de incendios. «El objetivo es fijar una hoja de ruta de actuación conjunta y empezar a trabajar con todas las garantías jurídicas», señaló.

En la reunión convocada por el Ayuntamiento de Adeje para abordar esta problemática participaron la Policía Local de Adeje, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Mª Montserrat Ortega Montesdeoca, juristas municipales y concejales. La Agencia explicó que tramita procedimientos sancionadores e individuales ante infracciones urbanísticas, aunque la gestión integral corresponde al ámbito municipal.

Colaboración con la base de la legislación

Ortega Montesdeoca trasladó al Ayuntamiento que cuenta con argumentación jurídica para iniciar un procedimiento de oficio contra el propietario del terreno por la acumulación de residuos y para requerir su autorización si fuera necesario proceder al desalojo. También ofreció colaboración en servidumbre marítimo-terrestre.

Los servicios jurídicos municipales confirmaron que se abrirán expedientes por cada vivienda detectada, en aplicación de la Ley del Suelo. La ejecución material podrá realizarse en coordinación con Medio Natural y Costas.

El concejal de Presidencia y Urbanismo, Manuel Luis Méndez Martín, indicó que la mayoría de los casos corresponden a segundas residencias o a formas de vida alternativas, y no a situaciones de necesidad habitacional.

La concejala de Bienestar Comunitario y Cohesión Social, Raquel Rodríguez Alonso, afirmó que el Ayuntamiento tiene identificadas a las personas que ocupan estos asentamientos y que solo un número reducido requiere seguimiento de los Servicios Sociales. Las administraciones acordaron coordinar los procesos de notificación e identificación.