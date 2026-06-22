Dónde ver las hogueras de San Juan en Tenerife 2026: playas, fiestas y horarios para la noche del 23 de junio

Tenerife se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año. Las hogueras de San Juan volverán a iluminar distintos puntos de la Isla durante la noche del martes 23 al miércoles 24 de junio, una celebración en la que se mezclan tradición, música, fuego y baños en el mar.

Cada año, la noche de San Juan reúne a miles de personas en playas y barrios. Para muchos, es una fecha mágica para dejar atrás las cosas negativas o para pedir deseos. Para otros, es una ocasión para disfrutar de verbenas, conciertos, fuegos artificiales con amigos y familiares.

Puerto de la Cruz, uno de los clásicos de San Juan en Tenerife

Puerto de la Cruz es uno de los lugares más especiales para vivir la noche de San Juan en Tenerife. El municipio organiza una de las celebraciones más esperadas de la Isla, con hogueras, música y actos tradicionales que se prolongan hasta la mañana siguiente.

Los actos comenzarán a las 18:30 horas con el paseo del muñeco de San Juan desde el Mercado Municipal hasta el risco del Peñón, pasando por el Castillo de San Felipe. La actividad estará a cargo de la Asociación Cultural San Felipe El Tejar.

El encendido de la hoguera está previsto a las 22:00 horas en Playa Jardín. La música acompañará la noche con varias actuaciones: a las 21:00 horas, el grupo Caracolas presentará Matria; a las 23:00 horas, actuará el grupo Jeita con De Vuelta; y a la 01:00 horas llegará el tributo a Maná del grupo La Chalana.

El fiesta en Puerto de la Cruz reúne a vecinos, visitantes y turistas que se acercan para ver las hogueras, participar en los rituales de la noche y darle la bienvenida al verano. No obstante, la celebración no termina con la madrugada. Durante la mañana del 24, día de San Juan, el muelle acoge el tradicional baño de las cabras, una costubre aboriguen que busca purificar al ganado e incrementar su fertilidad.

Un pareja se besa delante de una hoguera de San Juan en Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

Los Cristianos, una de las grandes fiestas de San Juan en el sur

En el sur de Tenerife, la playa de Los Cristianos, en el municipio de Arona, es uno de los puntos más concurridos para celebrar la noche de San Juan. El Ayuntamiento de Arona ha organizado para esta noche actividades como batucadas, pasacalles y conciertos en directo. No obstante, no de los momentos más esperados es el encendido de la gran hoguera. Además, muchos asistentes aprovecharán la medianoche para darse el tradicional baño en el mar, uno de los rituales más populares de San Juan.

En Arona, quienes quieran realizar hogueras en espacios privados deben comunicarlo previamente al Ayuntamiento. Dicha comunicación debe realizarse mediante el Modelo 005, a través de la Sede Electrónica municipal o con cita presencial en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía. Además, hay que aportar documentación identificativa, plano del lugar exacto de la hoguera y declaración responsable. En el caso de terrenos agrícolas, también será necesaria autorización administrativa previa del Cabildo de Tenerife.

Condiciones para hacer hogueras privadas en Arona

Las hogueras privadas autorizadas en Arona solo podrán encenderse entre las 20:00 horas del martes 23 de junio y la 01:00 horas del miércoles 24 de junio de 2026.

El decreto municipal establece que las hogueras no podrán superar los tres metros de altura ni los tres metros de diámetro. Además, deberán situarse en lugares despejados y mantener una distancia mínima de seguridad de 100 metros respecto a edificaciones, líneas aéreas de servicios, mobiliario urbano, vehículos u otras hogueras.

Durante la noche, el Puesto de Mando Avanzado atenderá las incidencias relacionadas con las hogueras de San Juan a través del teléfono general del Ayuntamiento de Arona, el 010, o el 922 761 600, desde las 20:00 horas del día 23 hasta la 01:00 horas del día 24.

Santa Cruz de Tenerife: hogueras, música y ambiente junto al mar

La capital tinerfeña también se prepara para celebrar la Noche de San Juan. Entre los lugares más populares de Santa Cruz para vivir esta noche se encuentran la playa de Las Teresitas y Los Charcos de Valleseco. Como ocurre cada año, el Ayuntamieto recuerda que las hogueras solo deben realizarse en espacios autorizados y cumpliendo las normas de seguridad.

Para quienes buscan música y ambiente festivo, uno de los puntos destacados será Los Charcos de Valleseco, una cita que en los últimos años se ha consolidado como una de las opciones para disfrutar de San Juan en Santa Cruz.

Imagen de archivo de una hoguera en la noche de San Juan. / Carsten W. Lauritsen

Los Charcos de Valleseco, música y fiesta hasta la medianoche

La celebración de San Juan en Los Charcos de Valleseco contará con música, zona gastronómica y actividades para el público asistente. La programación se desarrollará de 16:00 a 00:30 horas.

Durante la tarde y la noche, los asistentes podrán disfrutar de la música de las orquestas Sabrosa, La Maquinaria, Son Canarí e Iván Cacú y su orquesta. También está prevista la presencia de food trucks e hinchables acuáticos, lo que convierte esta cita en una opción pensada para distintos públicos.

Acorán celebra San Juan con hoguera y verbena

Otro de los enclaves previstos en Santa Cruz de Tenerife para la Noche de San Juan es Acorán, en el Distrito Suroeste. Allí se celebrará una fiesta con música, baile y el tradicional encendido de la hoguera.

La programación comenzará a las 19:00 horas con la actuación de la Orquesta Topin. A las 21:00 horas está previsto el encendido de la hoguera y, a partir de las 21:30 horas, la fiesta continuará con la música de David Pérez.

Santiago del Teide celebra San Juan en la playa de Puerto de Santiago

Santiago del Teide también se suma a la celebración de la Noche de San Juan con una programación especial en la playa de Puerto de Santiago. Los actos tendrán lugar el martes 23 de junio a partir de las 19:00 horas. Desde las 19:00 y hasta la 01:00 horas, el público podrá disfrutar de actuaciones de diferentes DJ y de una sesión de zumba con Pierre. La música será uno de los principales atractivos de la noche en Puerto de Santiago, donde se espera un ambiente festivo desde primera hora de la tarde.

A partir de las 22:00 horas comenzará la quema de la hoguera, que estará acompañada de una exhibición pirotécnica y una nueva sorpresa de encendido. El fuego volverá así a convertirse en el gran protagonista de una celebración marcada por la tradición, la música y el encuentro vecinal.

A las 00:00 horas, coincidiendo con la llegada del día de San Juan, se llevará a cabo una traca pirotécnica final. Este momento pondrá el broche simbólico a la noche en la playa de Puerto de Santiago.