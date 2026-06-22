Tenerife recuerda la prohibición de las hogueras de San Juan en zonas de riesgo forestal

El Cabildo de Tenerife ha recordado que, con carácter general, está prohibido realizar hogueras de San Juan en las zonas de riesgo de incendio forestal de la Isla. La medida afecta a los espacios delimitados en la plataforma Tenerife ON y se aplica en una jornada especialmente sensible por el uso del fuego en celebraciones populares.

La advertencia llega además en un contexto de prealerta por riesgo de incendios forestales declarada por el Gobierno de Canarias debido a las altas temperaturas. La corporación insular pide extremar la prudencia y respetar las normas establecidas para evitar incidentes durante la noche de San Juan.

El dispositivo especial previsto para esta celebración estará formado por unas 150 personas, entre efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, bomberos voluntarios, personal de las Brigadas Forestales (Brifor), agrupaciones de Protección Civil y otras entidades de voluntariado.

Prohibición en zonas forestales de riesgo

La prohibición afecta a las zonas de riesgo de incendio forestal incluidas en Tenerife ON, herramienta insular en la que se pueden consultar los espacios sensibles desde el punto de vista medioambiental y forestal.

El Cabildo recuerda que en estos ámbitos no se podrán realizar hogueras salvo que exista una autorización específica y se cuente con un plan de seguridad que garantice los medios adecuados.

María Pisaca / El Día

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha apelado al principio de precaución y ha insistido en que cualquier actividad con fuego debe valorarse con especial cuidado en un escenario de altas temperaturas y riesgo forestal.

Qué deben hacer los vecinos fuera de las zonas de riesgo

Fuera de las áreas de riesgo forestal, las hogueras deben notificarse por escrito al ayuntamiento correspondiente. En esa comunicación se debe indicar la ubicación exacta y la identidad de una persona responsable mayor de edad.

Esta información permite a los consistorios revisar la zona, valorar las condiciones del entorno y establecer las medidas preventivas necesarias antes de autorizar o permitir la celebración.

El Cabildo insiste en la importancia de solicitar los permisos correspondientes y cumplir las indicaciones municipales, ya que cada ayuntamiento puede fijar condiciones concretas en función del lugar previsto para la hoguera.

Materiales que no se pueden quemar

La corporación insular recuerda que está prohibida la quema de residuos que no sean de origen vegetal. Entre los materiales vetados figuran:

Neumáticos.

Muebles barnizados.

Plásticos.

Envases que puedan contener productos inflamables.

La quema de este tipo de residuos puede generar gases tóxicos, aumentar la intensidad del fuego y dificultar su control. También puede provocar daños en el entorno y riesgos añadidos para las personas que participan en la celebración.

Las hogueras deben realizarse únicamente con materiales permitidos y bajo la vigilancia permanente de una persona responsable.

Recomendaciones para reducir riesgos

Entre las recomendaciones del Cabildo figura limpiar un perímetro mínimo de tres metros alrededor del fuego. También se aconseja mantener alejados a los espectadores y evitar puntos próximos a vegetación, carreteras, edificaciones, tendidos eléctricos o vehículos.

María Pisaca

La corporación recomienda disponer de una manguera con agua suficiente para intervenir en caso de necesidad. Además, advierte de que no debe utilizarse gasolina ni otros productos inflamables para encender o avivar la hoguera.

Una vez finalizada la quema, la persona responsable deberá asegurarse de que el fuego queda completamente extinguido. Ante cualquier incidencia, el teléfono de referencia es el 112.

Un operativo especial para San Juan

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, ha detallado que el operativo especial estará integrado por 65 profesionales del Consorcio de Bomberos de Tenerife, 50 bomberos voluntarios y 37 efectivos de Brifor.

A ellos se sumará el apoyo de las agrupaciones de Protección Civil y de otras entidades de voluntariado, que colaborarán con los municipios durante el desarrollo de la noche de San Juan.

El despliegue tiene como finalidad prestar apoyo a los ayuntamientos y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias relacionadas con hogueras, conatos de incendio u otras situaciones de emergencia.