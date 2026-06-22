Tenerife prevé movilizar a más de 2.000 voluntarios en su mayor campaña de protección de los océanos
La III edición de la iniciativa "Reconéctate con la marea 2026" arranca su acto central con limpiezas simultáneas de residuos y concienciación en doce puntos de la costa isleña
El Cabildo de Tenerife estima la movilización de más de 2.000 voluntarios durante este año en una ambiciosa campaña de concienciación y preservación del litoral con motivo de la III edición del Día Mundial de los Océanos. La iniciativa celebró este domingo su jornada central mediante una gran recogida simultánea de residuos urbanos en doce enclaves estratégicos de la costa de la isla.
El despliegue, impulsado por la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias y coordinado a través de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales (OPVAM), se desarrolla bajo el lema institucional "Reconéctate con la marea 2026".
Éxito de participación en la jornada central
Durante las actividades de este domingo, unas 400 personas se unieron de manera simultánea a pie de playa en las doce zonas costeras seleccionadas de Tenerife. La jornada no solo consistió en la retirada de basura y plásticos de los entornos marinos, sino que abarcó una programación integral orientada al cuidado de la biodiversidad:
- Limpieza de residuos: recogida selectiva para evitar que los desechos acaben degradando el entorno costero.
- Ciencia ciudadana: dinámicas de sensibilización y análisis centradas en el grave impacto de los microplásticos en la cadena trófica.
- Protección de fauna: actos de suelta de ejemplares de tortugas marinas recuperadas.
Una campaña expansiva que quintuplica su duración
El programa de protección marina ha experimentado un crecimiento notable con respecto al año anterior. En la edición de 2025, la campaña logró movilizar a cerca de un millar de personas a lo largo de 33 actividades específicas desarrolladas en 26 municipios costeros.
Para este año 2026, el Cabildo insular ha decidido ampliar el impacto y el alcance social de la propuesta distribuyendo su agenda de acciones a lo largo de cinco semanas consecutivas.
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