Tenerife amanece este lunes con nubes en el norte y la Aemet prevé temperaturas que rozarán los 30 grados en Canarias
La Aemet prevé intervalos nubosos en el norte de Tenerife durante las primeras horas del día, temperaturas estables con máximas de hasta 27 grados en Santa Cruz y posibilidad de alcanzar los 30 grados en algunas zonas del sur de la isla
La semana comienza en Canarias con un tiempo estable y típicamente veraniego en buena parte del archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes intervalos nubosos en las zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, mientras que el resto del territorio disfrutará de cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas apenas sufrirán cambios, aunque las máximas podrían subir ligeramente en algunas medianías. De hecho, no se descarta que los termómetros superen los 30 grados en zonas del interior y vertientes sur de Tenerife y de las islas orientales.
Tenerife: nubes a primera hora y más sol a partir del mediodía
En Tenerife, la jornada arranca con intervalos nubosos en el norte por debajo de los 700 y 900 metros de altitud, especialmente durante las primeras horas del día. Sin embargo, la nubosidad irá perdiendo protagonismo a medida que avance la mañana, dando paso a amplios claros.
En el resto de la isla predominarán los cielos despejados, con temperaturas que se mantendrán estables o registrarán un ligero ascenso en medianías. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 20 y los 27 grados. Además, no se descarta que algunas zonas de la vertiente sur y del área metropolitana alcancen temperaturas cercanas a los 30 grados.
El viento soplará del nordeste con intensidad moderada en la mayor parte del archipiélago, aunque irá ganando fuerza a partir de la tarde. La Aemet prevé intervalos de viento fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, con posibilidad de rachas localmente muy fuertes en algunos puntos de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro.
Aunque la estabilidad será la nota dominante, La Palma podría registrar algunas precipitaciones débiles y ocasionales al final del día, especialmente en la vertiente norte. En el resto de Canarias no se esperan lluvias y el ambiente continuará marcado por el sol y las temperaturas agradables.
Temperaturas previstas en las capitales
- Santa Cruz de Tenerife: 20ºC de mínima y 27ºC de máxima.
- Las Palmas de Gran Canaria: 21ºC de mínima y 25ºC de máxima.
El estado del mar
En el mar se espera viento del norte y nordeste de fuerza 3 a 5, ocasionalmente 6 en algunos sectores, con marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada en determinadas zonas. En las costas del suroeste predominarán los vientos variables y la marejadilla.
De esta forma, Canarias inicia la semana con un panorama de nubes en el norte a primera hora, amplios periodos de sol durante el día y temperaturas que volverán a acercarse a los 30 grados en varios puntos del archipiélago.
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