Transporte público
Tenerife: Titsa refuerza líneas y recupera rutas para la temporada estival
La compañía ajusta su oferta con la suspensión temporal de líneas universitarias y la modificación de horarios para adaptarse al periodo vacacional.
La llegada del verano, que coincide con la víspera de la celebración del día de San Juan, trae cambios en la red de transporte público de Tenerife. Titsa activa este lunes su programación estival con el objetivo de adaptar la oferta de guaguas al incremento de desplazamientos hacia las principales playas y núcleos costeros de la Isla, donde durante los próximos meses se concentra una parte importante de la actividad de ocio y turística.
Entre las principales novedades destaca la recuperación de la línea 546, que conecta Realejo Alto y Realejo Bajo con la Playa del Socorro, así como la puesta en funcionamiento de la línea 948, que enlaza Azanos con Benijo pasando por Almáciga, uno de los enclaves más visitados del macizo de Anaga durante la época estival.
Más conexiones con las playas
Además, la empresa pública reforzará algunas de las rutas con mayor demanda. Es el caso de la línea 910, que une el Intercambiador de Santa Cruz con Las Teresitas, y de la 946, que comunica la capital con San Andrés, Taganana y Almáciga, donde se incorporarán más servicios durante los fines de semana.
Los cambios también beneficiarán a otros destinos costeros de la Isla. Se ampliarán frecuencias hacia Mesa del Mar, Bajamar, Punta del Hidalgo, Punta de Teno, El Rincón, Radazul, Tabaiba, La Nea, Las Caletillas y Candelaria, incorporando nuevas expediciones y mejorando algunas conexiones existentes.
Ajustes por el periodo vacacional
En paralelo, Titsa aplicará ajustes propios del periodo estival. Algunas líneas modificarán horarios y otras, especialmente las vinculadas a la actividad universitaria, quedarán temporalmente suspendidas hasta el inicio del próximo curso académico. Entre ellas figuran varias lanzaderas universitarias y rutas que reducen notablemente su demanda durante los meses de verano.
Con esta reorganización, la compañía pretende facilitar el acceso en transporte público a las zonas de baño y ocio más frecuentadas de Tenerife, ofreciendo una alternativa al vehículo privado durante los meses de mayor movilidad del año y contribuyendo a reducir la presión del tráfico en los principales accesos al litoral.
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