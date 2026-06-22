Preocupación en Tacoronte por la seguridad en el puente de la calle Teobaldo Power

Somos Tacoronte denuncia la «preocupante falta de medidas de protección» en el entorno del puente de la calle Teobaldo Power. Más de un año después de su derrumbe, la zona continúa presentando un cerramiento claramente insuficiente, lo que permite el acceso con facilidad a cualquier persona y provoca un perjuicio a las propiedades colindantes por el retraso del comienzo de las obras, según indica la formación política en una nota de prensa.

“La gravedad de esta situación aumenta dado que en su entorno se encuentran dos centros educativos, el IES Óscar Domínguez y el Colegio Tacoronte, al que cada día acuden decenas de alumnos y alumnas, familias, personal docente y vecinos y vecinas”, advierte el partido político.

El portavoz de Somos Tacoronte, Carlos Medina, manifiesta que “la seguridad de la ciudadanía no puede depender de una cinta, unas vallas o de la buena voluntad de quienes pasan por la zona”. Y añade sobre la situación que se produce: “La alcaldesa, Sandra Izquierdo (PSOE), y el concejal de Urbanismo y vecino de la zona, Tarsis Morales, tienen la obligación de garantizar que un espacio de estas características permanezca perfectamente protegido y sin posibilidad de acceso. Esperar a que ocurra un accidente para actuar sería una irresponsabilidad imperdonable”.

Seguridad de los vecinos

“No estamos hablando únicamente de una obra paralizada. Estamos hablando de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Resulta incomprensible que, después del derrumbe de una infraestructura de esta importancia, el Ayuntamiento no haya extremado las medidas de protección en un entorno frecuentado diariamente por menores, familias y comunidad educativa”, indica la concejala Sandra Ramos.

Para Somos Tacoronte, esta situación “vuelve a evidenciar la forma de gestionar del actual gobierno municipal” (PSOE-CC-PP). “Mientras la alcaldesa y su grupo destinan esfuerzos a la propaganda y a vender una imagen de buena gestión, descuidan cuestiones tan básicas como garantizar la seguridad en un espacio de riesgo”, lamenta.

La formación exige a Sandra Izquierdo y a Tarsis Morales que actúen de manera inmediata reforzando el cerramiento y la protección del recinto, impidiendo cualquier acceso no autorizado y explicando públicamente qué medidas de control e inspección se han adoptado desde el derrumbe, además de los plazos previstos para la ejecución de esta infraestructura tan importante dado que han rescindido el contrato a la empresa responsable de la redacción del proyecto.

“Gobernar también significa prevenir. La seguridad de nuestros vecinos y vecinas, especialmente de nuestros niños, niñas y adolescentes, no puede quedar relegada a un segundo plano. La dejadez nunca puede ser la política de seguridad de un Ayuntamiento”, concluye Carlos Medina.