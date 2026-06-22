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El Polvorín de Puerto de la Cruz contará con protección provisional para preservar el inmueble

Técnicos municipales advierten de la necesidad de asegurar el lugar tras su rehabilitación para evitar usos inadecuados y proteger la inversión.

El edil David Hernández visita el vallado de El Polvorín

El edil David Hernández visita el vallado de El Polvorín / El Día

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El Día

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Puerto de la Cruz

Los alrededores de El Polvorín han comenzado a ser acondicionados para preparar la instalación de un vallado provisional que proteja el inmueble y los jardines que lo rodean. La medida, respaldada por las fuerzas políticas de la Comisión de Ciudad Sostenible, permitirá preservar este enclave patrimonial mientras se tramita el cerramiento definitivo que hará posible su apertura.

La decisión llega tras culminar las obras de rehabilitación impulsadas por Ciudad Sostenible, que dirige David Hernández, y que han devuelto valor a un elemento singular del litoral portuense. Los técnicos municipales y la dirección facultativa advirtieron de la necesidad de asegurar el recinto frente a ocupaciones, vandalismo o usos inadecuados que pudieran comprometer la inversión.

Una intervención muy necesaria

La actuación, coordinada con Obras y Servicios Generales, que dirige Alonso Acevedo, contempla la colocación de un vallado metálico perimetral tipo Hércules o similar. Los trabajos incluyen excavación para postes, bases de hormigón, elementos estructurales y puertas de acceso.

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El Polvorín antiguo almacén de pólvora vinculado al Castillo de San Felipe, fue rehabilitado el pasado año tras décadas infrautilizado. El objetivo municipal es conservarlo hasta definir su gestión y abrirlo como espacio multifuncional para cultura, artes y actividad comunitaria.

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