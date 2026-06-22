Más peso de la vivienda y los mayores, la apuesta del Cabildo de Tenerife para el futuro FDCAN

El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) mira al futuro. Arrancó en 2016, culmina este año y ahora tratar de definir su nueva etapa. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, abogó este lunes por que el programa cuente de nuevo con un horizonte temporal de diez años. La fórmula que defiende es que, ante una sociedad que ha cambiado, se apueste en mayor medida por la innovación, la diversificación de la economía, un nuevo modelo turístico… La dirigente de Coalición Canaria (CC) hizo especial énfasis en la necesidad de propiciar empleo de calidad y paliar la “precariedad”, ser más competitivo, actuar frente al “déficit de vivienda” e impulsar servicios e infraestructuras para atender el envejecimiento de la población.

“Si hace diez años estábamos planificando la Tenerife de 2025, hoy nos corresponde planificar la Tenerife de 2035. La movilidad del futuro se está diseñando hoy. La seguridad hídrica que necesitaremos dentro de unos años se está construyendo hoy. Y la economía basada en la innovación, el talento y el conocimiento que queremos consolidar también se está impulsando", señaló. Por lo pronto se dispone de datos de los primeros ocho años del FDCAN, en los que se movilizaron en Tenerife 1.139 millones de euros y se financiaron 2.734 proyectos y 4.912 actuaciones. Esas son las cifras que aportaron Dávila y el economista y consultor José Miguel González, durante el foro ‘De la inversión al impacto. La transformación de Tenerife’, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD Canarias) en el santacrucero Club Oliver.

Los inicios

Dávila comenzó retrocediendo hasta 2015 para significar la relevancia que ha tenido el FDCAN para la economía insular, y recordó que se salía de una “profunda crisis” y que las empresas estaban “extenuadas”. “Les inyectábamos recursos o pocas de ellas iban a sobrevivir”, manifestó. Asimismo, destacó que el objetivo entonces fue recuperar las inversiones en infraestructuras, impulsar la competitividad de la economía y sacar del desempleo a miles de personas. Su apuesta para el futuro es un FDCAN en el que la vivienda y la atención a una población cada vez más envejecida cuenten con un mayor protagonismo.

“Somos la isla que más y mejor hemos ejecutado el FDCAN”, celebró Dávila. También puso sobre la mesa que la planificación estratégica, la cooperación institucional y la visión a largo plazo “han sido claves para impulsar la transformación de la isla durante la última década”, y aseguró que esos mismos principios deben seguir guiando el desarrollo de Tenerife en los próximos años.

Desayuno coloquio 'De la inversión al impacto: la transformación de Tenerife' / Andrés Gutiérrez

José Miguel González presentó el informe ‘Impacto del FDCAN en Tenerife’, en el que esbozó una evaluación del gasto ejecutado y su contribución al desarrollo territorial de la isla desde el año 2016 hasta la actualidad. En concreto, y según los datos expuestos por el economista, el FDCAN y las aportaciones complementarias del Cabildo permitieron movilizar en Tenerife un total de 1.139 millones hasta 2024.

Protagonismo de las infraestructuras

El presupuesto se inició con 465,3 millones a partes iguales por el Gobierno de Canarias y el Cabildo, tras lo que obtuvo un complemento extra insular de 208,7 millones. La principal apuesta inversora se concentró en las infraestructuras, que absorbieron 800,7 millones de euros, el 70,3% del total movilizado. Dentro de este apartado destacan especialmente las actuaciones relacionadas con las infraestructuras de transporte, que alcanzaron los 429,2 millones, hasta convertirse en el eje de inversión más relevante desarrollado en la isla.

El informe también refleja el peso de las actuaciones vinculadas al empleo, que concentraron 190,4 millones de euros (16,7%), y de las inversiones relacionadas con el conocimiento, la innovación, la digitalización y la economía del conocimiento, que alcanzaron los 148,1 millones (13%). Asimismo, el análisis destaca la importancia de los proyectos de carácter transversal ejecutados en toda la isla, que suman 706,6 millones de euros, lo que representa cerca de dos tercios de la inversión total realizada durante el periodo analizado.

En este ámbito sobresalen especialmente las actuaciones vinculadas a la innovación, la movilidad, la educación, las carreteras y la mejora de los recursos hidráulicos, lo que configura “un modelo de inversión orientado a reforzar la competitividad, la cohesión territorial y la calidad de los servicios públicos”. Desde el Cabildo tinerfeño resaltaron que con este estudio queda reflejado que con los fondos del FDCAN en Tenerife se ha invertido simultáneamente en tres pilares: infraestructuras para mejorar la competitividad, digitalización para modernizar los servicios públicos y formación para generar nuevas oportunidades de empleo.

"Efecto tractor"

“¿Ha servido de algo el FDCAN?”, preguntó José Miguel González, antes de referir un dato que invita a pensar en que sí. “Por primera vez, la isla de Tenerife tiene una tasa de paro no solo inferior a la media de Canarias, sino nacional”, planteó. A renglón seguido expresó que no es solo efecto del FDCAN, pero que esta herramienta ha sido relevante en la medida en que “ha tenido un efecto tractor y ha originado actividad económica”.

Echando la vista atrás, Rosa Dávila analizó que el Fondo de Desarrollo de Canarias nació hace diez años con el objetivo de impulsar inversiones estratégicas en conocimiento, innovación, infraestructuras y empleo, pero también para planificar el futuro de Canarias y de Tenerife a una década vista. “Las grandes transformaciones no aparecen de la noche a la mañana. Las infraestructuras, la movilidad, la innovación o las oportunidades de empleo que hoy tenemos son el resultado de decisiones adoptadas muchos años antes", señaló.

En opinión de Rosa Dávila, los resultados recogidos en el informe demuestran que la planificación y la colaboración entre administraciones han sido determinantes para aprovechar al máximo los recursos disponibles. "Uno de los mayores aciertos del FDCAN fue entender que el desarrollo de Canarias requería la implicación de todas las administraciones. Cuando las instituciones trabajan juntas, los proyectos avanzan mejor, los recursos se aprovechan con mayor eficacia y los resultados llegan más lejos", indicó.