El Orgullo LGTBIQ+ de Tenerife se manifestará este sábado en La Orotava

La manifestación insular del Orgullo LGBTIQA+ de Tenerife se celebrará este sábado, 27 de junio, en La Orotava. La marcha partirá a las 18:00 horas desde el Parque Cultural Doña Chana y recorrerá varias calles del municipio hasta concluir en la Plaza del Ayuntamiento, donde se leerá el manifiesto elaborado por los colectivos convocantes.

La movilización está impulsada por las entidades Aperttura, Transwomen, Transboys, Libertrans, Diversas, Caminar Intersex, Fundación Pedro Zerolo, LGBTIQ+ Tacoronte Comarca de Acentejo, Iris y Realidades. El lema elegido para esta edición será 'Aunque nos quieran en los márgenes, el Orgullo marca el norte', una frase que vincula la reivindicación de derechos con la descentralización de la marcha y su regreso este año al norte de Tenerife.

Recorrido de la manifestación

La manifestación comenzará en el Parque Cultural Doña Chana, situado en la avenida Mercedes Pinto de Armas. Desde ese punto, el recorrido avanzará por la avenida Emilio Luque Moreno, la avenida de Canarias, la calle Calvario y la calle Carrera del Escultor Estévez.

El trayecto finalizará en la Plaza del Ayuntamiento de La Orotava, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto del Orgullo. El documento ha sido elaborado por las asociaciones convocantes y recogerá las principales reivindicaciones de esta edición.

La marcha está abierta a la ciudadanía en general, tanto a personas LGBTIQA+ como a quienes quieran apoyar la defensa de la igualdad, la diversidad y los derechos humanos.

El Orgullo vuelve al norte de Tenerife

Las entidades organizadoras destacan que la manifestación insular del Orgullo ha ido alternando su ubicación en los últimos años para llegar a diferentes zonas de Tenerife. El objetivo, según señalan, es que la visibilidad no quede concentrada únicamente en los grandes núcleos urbanos.

En 2022, la convocatoria se celebró en Puerto de la Cruz; en 2023, en La Laguna; en 2024, en El Médano; y en 2025, en Santa Cruz de Tenerife. Este año, la marcha regresa al norte con La Orotava como municipio anfitrión.

Los colectivos defienden que el Orgullo debe estar presente en todos los rincones de la Isla y que la descentralización ayuda a visibilizar realidades LGBTIQA+ en pueblos, comarcas y espacios donde la exposición pública puede resultar más difícil.

Una convocatoria con diez entidades

La convocatoria está respaldada por una amplia representación del activismo LGBTIQA+ de Tenerife. Entre las entidades firmantes figuran colectivos con trabajo en ámbitos como la diversidad sexual y de género, la realidad trans, la intersexualidad, los derechos civiles, la memoria democrática y la intervención social.

Las asociaciones han cursado invitaciones a colectivos sociales, feministas, ecologistas, activistas, sindicatos y partidos políticos de la Isla. Su intención es que la marcha tenga una participación amplia y convierta las calles de La Orotava en un espacio de reivindicación y apoyo a la diversidad.

Las organizaciones convocantes señalan que la diversidad debe ser protegida como un derecho y llaman a participar de forma masiva en la manifestación, independientemente de que se forme parte o no del colectivo.

Lectura del manifiesto en la Plaza del Ayuntamiento

La llegada a la Plaza del Ayuntamiento marcará el cierre del recorrido. Allí se procederá a la lectura del manifiesto del Orgullo LGBTIQA+ de Tenerife, elaborado por los colectivos convocantes.

La lectura servirá para fijar públicamente las demandas de esta edición y para recordar la necesidad de mantener espacios de visibilidad frente a discursos o actitudes que sitúan a las personas LGBTIQA+ en los márgenes de la sociedad.

La manifestación se celebrará el sábado 27 de junio, a partir de las 18:00 horas, con salida desde el Parque Cultural Doña Chana y llegada a la Plaza del Ayuntamiento de La Orotava.