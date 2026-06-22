Noche de San Juan en Tenerife: Granadilla, el Puerto y Santa Cruz lideran las celebraciones con múltiples hogueras

Dice la isa: «Noche de San Juan bendito, alumbrada por hogueras, ecos de la caracola rodando por la ladera». San Juan volverá a iluminar la noche más corta del año, no exenta de limitaciones, más allá del censo que cada municipio ha realizado para tener localizados los puntos calientes. De los 31 municipios de Tenerife, menos de la mitad (14 de 31) organiza fiestas y cuenta, al menos, con una hoguera autorizada.

El Cabildo de Tenerife recuerda que las hogueras están prohibidas con carácter general en las zonas de riesgo forestal, salvo autorizaciones excepcionales. Tampoco se podrán quemar neumáticos, plásticos, muebles barnizados ni cualquier material que genere gases contaminantes o riesgo de explosión. El fuego deberá mantenerse alejado de viviendas, tendidos eléctricos y zonas de vegetación, mientras que los organizadores tendrán la obligación de comunicar previamente la celebración a sus respectivos ayuntamientos. Para velar por el cumplimiento de estas medidas, el Consorcio de Bomberos de Tenerife, las Brigadas Forestales (Brifor), los bomberos voluntarios y los servicios de Protección Civil desplegarán durante la noche del 23 de junio un operativo especial integrado por más de 150 efectivos.

A continuación, un recorrido por los municipios donde se han confirmado actos.

Arico.

La festividad de San Juan estará presente en dos localidades del municipio que celebran sus fiestas: la Villa de Arico y Las Arenas, donde se desarrollarán actos vinculados a las fiestas patronales de San Juan Bautista. A ello se suman algunas hogueras censadas de carácter privado.

Arona.

Figura entre los municipios con mayor número de hogueras autorizadas de Tenerife, con 32 celebraciones privadas entre Los Cristianos, Las Galletas y Guargacho. La playa de Los Cristianos volverá a concentrar gran parte de la actividad festiva. Miles de personas acudirán al litoral para disfrutar de la música, el ambiente de fiesta y el tradicional baño de medianoche.

Candelaria.

La costa de la Villa Mariana volverá a ser protagonista de la noche más corta del año. Las principales hogueras estarán situadas en Playa de La Viuda, Las Caletillas y Punta Larga. La celebración más destacada tendrá lugar en La Viuda, donde a partir de las 22:00 horas actuará Marco El Pachanga. La combinación de música, mar y fuego convierte este enclave en uno de los más concurridos del área metropolitana.

Fasnia.

La playa de Las Eras volverá a convertirse en el principal punto de encuentro del municipio. La programación comenzará a las 20:00 horas con música ambiente y la apertura del quiosco de la playa. Dos horas más tarde, a las 22:00 horas, tendrá lugar el encendido de la hoguera, uno de los momentos más esperados de la noche.

Garachico.

Este año solo estarán autorizadas dos hogueras: una en La Caleta de Interián y otra en El Muelle de Garachico. En este último espacio habrá música ambiente durante toda la velada y se mantendrá una de las tradiciones más populares del municipio: el baño de medianoche.

Granadilla de Abona.

En la comarca de Chasna se ha preparado una de las programaciones más completas de Tenerife. El Ayuntamiento ha organizado dos grandes celebraciones institucionales: una en la playa central de El Médano y otra en la playa Grande de Los Abrigos.

Las fiestas en las playas central de El Médano y Grande de Los Abrigos, referente de la oferta en la comarca de Chasna

Las actividades comenzarán a las 18:30 horas con pasacalles y batucadas protagonizadas por Kuliquitacas del Sur, Guajeiros y Aborasau. Posteriormente actuarán DJ Fabrizio Salgado, DJ Javi Plasencia y Los Vándalos.

Guía de Isora.

La única hoguera autorizada se ubicará en Playa de San Juan, coincidiendo con las fiestas patronales de esta localidad. La zona contará con actividad musical y ambiente festivo durante toda la noche.

La Laguna

Actividades con motivo de san Juan en la Urbanización Padre Anchieta, el popular barrio de San Juan; así como en la Urbanización Aguere y La Punta. A las 18:00 horas, misa en honor de San Juan Bautista cantada por la rondalla de mayores de Punta Hidalgo, para continuar con el paseo romero y a las 22:00 horas, bengalas de fuego frío a la ermita del santo a la ermita.

La asociación de vecinos Aguere, Acaymo y Las Cañas celebra la vigésima segunda edición de sus fiestas de san San Juan que comienzan con la reunión de confraternidad desde las 18:00 horas, para dar paso a la actuación de la parranda Las Mercedes, degutación de paella con la primera de las actuaciones: orquesta Nueva Latina. A las 21:30 horas llega el encendido de la hoguera y a las 22:30 horas, baile con la Orquesta Nueva Latina.

En la plaza de San Juan, desde las 20:30 horas, pareseo del haragán con acompañamiento musical y a las diez, paellada. También en Bajamar la Asociación del Club de Pensionistas Isogue organiza a las 22:00 horas celebrará una fiesta por san Juan.

Puerto de la Cruz

La ciudad turística volverá a protagonizar una de las grandes celebraciones de San Juan en Canarias. Los actos comenzarán a las 18:30 horas con el tradicional paseo del muñeco de San Juan desde el Mercado Municipal hasta Playa Jardín, por primera vez desde su reapertura en junio de 2025.

Puerto de la Cruz, enlaza con la tradición: hoguera mañana por la noche en Playa Jardín y el 24, baño de las cabras

El encendido de la hoguera está previsto para las 22:00 horas. Antes actuará Caracolas (21:00 horas) y posteriormente Jeita (23:00 horas) y La Chalana (01:00 horas), con su tributo a Maná.

La ciudad mantiene además dos de sus tradiciones más emblemáticas: el enrame de los chorros históricos y el Baño de las Cabras, que se celebrará en la mañana del 24 de junio.

San Juan de la Rambla.

Las fiestas patronales convierten al municipio en uno de los principales referentes de San Juan en Tenerife.

La víspera tendrá lugar el tradicional Resonar del Bucio, con la bajada de participantes portando antorchas y haciendo sonar caracolas marinas desde el Risco del Mazapé.

San Juan de la Rambla presume del resonar del Bucio y el Encendido del Risco de Mazapé

Al día siguiente se celebrará el espectacular Encendido del Risco del Mazapé, una de las imágenes más impactantes de las fiestas populares de Canarias, seguido por un concierto de Los Cantadores.

Santa Cruz de Tenerife.

La capital contará con dos grandes focos festivos.

En Los Charcos de Valleseco la programación arrancará a las 16:00 horas con actividades juveniles, talleres, hinchables acuáticos y food trucks. La música correrá a cargo de Iván Cacú y su Orquesta, Son Canari, La Maquinaria Band y La Sabrosa hasta las 00:30 horas.

Los Charcos de Valleseco y la fiesta en San Juan de Acorán, polos de atracción en Santa Cruz de Tenerife

Además, el barrio de Acorán celebrará su propia fiesta de San Juan. La programación comenzará a las 19:00 horas con la actuación de la Orquesta Tropin. El encendido de la hoguera tendrá lugar a las 21:00 horas y media hora después continuará la verbena con David Pérez.

Santiago del Teide.

La playa de Puerto de Santiago volverá a convertirse en el principal escenario del municipio. Desde las 19:00 horas habrá actuaciones de DJ, actividades deportivas y una sesión de zumba con Pierre.

La quema de la hoguera se realizará a las 22:00 horas acompañada de un espectáculo pirotécnico. La fiesta culminará a medianoche con una gran traca de fuegos artificiales.

Tacoronte.

El barrio de San Juan Bautista albergará la única hoguera autorizada del municipio. La jornada festiva comenzará a las 19:30 horas con una eucaristía y posterior procesión acompañada por la Banda Santa Cecilia.

La celebración continuará en el parque Fray Diego con la actuación de la Parranda Los Desconocidos, un brindis popular y varios espectáculos pirotécnicos.

Tegueste.

La Concejalía de Turismo ha organizado, previa inscripción, una ruta especial de San Juan que combina senderismo, gastronomía y tradición. La actividad incluye una caminata guiada, el encendido de una hoguera y una degustación de papas, piñas y costillas.

Este año no habrá celebraciones de este tipo en El Rosario debido a las obras de estabilización del acantilado de Tabaiba Baja. Tampoco están permitidas las hogueras en El Tanque y Vilaflor de Chasna, mientras que en La Orotava la conmemoración se limitará a los actos religiosos vinculados a San Juan Bautista.