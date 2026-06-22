Hogueras de San Juan en Tenerife: esta es la multa que te puede caer por hacerlas en playas prohibidas
Las fogatas solo pueden realizarse en zonas habilitadas y bajo autorización
La realización de hogueras en la playa con motivo de la Noche de San Juan es una de las tradiciones más arraigadas en Tenerife.
En los municipios de costa, hacer las fogatas es la playa suele cobras protagonismo, ya que a la quema de los malos augurios en la hoguera se unen los baños purificadores en el mar.
Sin embargo, hay que tener muy claro que la realización de una hoguera no puede hacerse dónde y cuando uno quiera, sino que hay que hacerlo de manera regulada. De hecho, lo normal es tener que avisar a la Policía Local o a Protección Civil si se tiene intención de realizar una fogata por San Juan y, aun así, solo se puede hacer siguiendo las recomendaciones y normativas municipales, y teniendo en cuenta los lugares habilitados.
Restricciones
De hecho, cada municipio ha ido publicando en sus redes sociales los espacios públicos que están disponibles para la realización de hogueras por las Fiestas de San Juan, lo que implica que, en caso de hacerlas en un lugar no autorizado, se corre el riesgo de recibir una sanción.
Los Realejos
El Ayuntamiento de Los Realejos, por ejemplo, prohíbe la realización de hogueras en sus playas. Para este martes, con motivo de la víspera de San Juan, tan solo dejará abierta la playa de El Socorro. Sin embargo, las directrices son claras: nada de fogatas. Tan solo se podrán utilizar velas y pequeños elementos de fuego en recipientes de pequeño tamaño adaptados para ello y que no generen residuos en la arena, siendo obligatorio limpiar todos los restos para dejar el espacio recogido al finalizar.
Arona
En Arona, las hogueras no están permitidas en todas las playas. En concreto, las habilitadas para esta noche son Los Cristianos y Las Galletas, realizadas por el propio ayuntamiento. Además, estas podrán encenderse desde las 20:00 horas del martes y deberán estar apagadas a las 01:00 horas del miércoles.
Güímar
En el caso de Güímar, el ayuntamiento ha habilitado una única playa para la realización de las hogueras de San Juan. Así, quien lo desee podrá acudir a la Playa del Cabezo para disfrutar de la noche más mágica del año. De esta manera, además de quedar terminantemente prohibida la realización de fogatas en otras playas, también está prohibido usar líquidos o productos inflamables, así como sprays, neumáticos, plásticos o cualquier otro material nocivo o explosivo y se recomienda no utilizar materiales ligeros que puedan desprenderse con el viento o la brisa y producir un incendio. Y solo se puede utilizar madera sin tratar.
Santiago del Teide
En Santiago del Teide, por ejemplo, el ayuntamiento ha delimitado las actividades por la Noche de San Juan a la playa de Puerto de Santiago.
Sanciones
Hay que tener en cuenta que las sanciones por hogueras en las playas pueden venir delimitadas por la Ley de Costas u ordenanzas municipales.
En este sentido, la normativa estatal considera infracciones la ocupación o uso de estos espacios sin el título necesario o las acciones que causen daño, por ejemplo. Las sanciones, según su catalogación, pueden ascender a 20 euros por metro cuadrado y día cuando no constituya infracción grave. Y en el caso de que la conducta a sancionar implique riesgo para la vida, la salud o la seguridad de las personas, la multa mínima puede partir de 3.000 euros.
En el caso de las sanciones municipales, nos encontramos que en Santiago del Teide, por ejemplo, la realización de hogueras en la playa está tipificada como una infracción leve, que puede suponer multas de hasta 300 euros.
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