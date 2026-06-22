Medio millón de euros para los Bonos Comercio de Arona

Nuevos fondos para el comercio aronero. El Área de Promoción Económica, Sector Primario y Empleo ha aprobado una nueva edición del programa Bono Comercio Arona 2026, una iniciativa destinada a incentivar el consumo en los establecimientos del municipio, fortalecer la actividad económica local y apoyar al pequeño y mediano comercio.

Para ello, el consistorio destinará una inversión de 461.400 euros que permitirá movilizar hasta un millón de euros en compras en los comercios adheridos a la campaña. El programa será gestionado por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) y permitirá a los consumidores adquirir bonos por valor de 20 euros abonando únicamente la mitad, ya que los otros 10 euros serán financiados por el Ayuntamiento de Arona. Cada persona mayor de edad podrá adquirir hasta un máximo de 12 bonos asociados a su DNI o NIE a través de ‘www.yocomproenarona.com’. La venta de los bonos comenzará el martes 7 de julio a las 12:00 horas y permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 siempre que exista disponibilidad de bonos.

Plaza de inscripción

El plazo de inscripción para los establecimientos interesados en participar en la campaña se abrirá hoy. Podrán sumarse autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas del sector comercial ubicadas en Arona, incluyendo comercios minoristas, establecimientos de alimentación, peluquerías y centros de belleza, entre otros negocios. Cada establecimiento participante contará con un límite máximo de canje de 6.000 euros durante el desarrollo de la campaña, buscando favorecer una distribución equilibrada de los fondos entre los comercios adheridos.

Con esta medida, la Corporación municipal busca generar un impacto directo sobre la facturación de los establecimientos locales, favoreciendo el mantenimiento y fortalecimiento del tejido empresarial de proximidad y estimulando el gasto en el ámbito municipal. Además, más allá de su dimensión económica, el programa también contribuye a reforzar la cohesión social y el sentido de pertenencia de la ciudadanía con su entorno comercial, al tiempo que favorece la redistribución del gasto dentro del municipio y la dinamización de la economía local.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, destacó que “los Bonos Comercio se han convertido en una herramienta importante para apoyar a nuestros comerciantes”.