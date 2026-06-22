La lección de vida de Adrián Díaz, un tinerfeño con ELA: "Peleo con mi cuerpo todos los días porque tengo la ilusión de ver crecer a mi hijo"

Como cualquier padre, la mayor ilusión de Adrián Díaz es ver crecer a su hijo de 15 años. Sin embargo, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece desde hace poco más de un año y medio ha convertido ese deseo cotidiano en una carrera a contrarreloj, marcada por la incertidumbre, la pérdida progresiva de autonomía y la necesidad constante de apoyo. Desde que recibió el diagnóstico, en enero de 2025, su mentalidad y la de su mujer, Gara Reyes, cambiaron de manera radical: "No sé cómo estaré en una hora ni dentro de tres meses, por eso hemos intentado meternos en la cabeza que tenemos que vivir el día a día".

A sus 44 años ha perdido buena parte de su autonomía. Es más, pasó de poder ducharse, comer y conducir sin necesidad de ayuda a ser una persona "totalmente dependiente". Aun así, no se da por vencido. Este viernes llegó por su propio pie al Salón Noble del Cabildo de Tenerife para ser la voz de todas las personas que, como él, han sido invadidas sin previo aviso por la ELA.

Esta enfermedad ataca sin piedad a las neuronas motoras, las encargadas de enviar amensajes a los músculos. Con el tiempo, termina desgastándolas e, incluso, matándolas, lo que provoca debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo. A diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer o el párkinson, no suele causar demencia, por lo que quien la sufre es consciente en todo momento de lo rápido que avanza este deterioro. "Mentalmente estás bien, pero tienes que ver como tu cuerpo se va poco a poco, todo lo que sea mover los brazos es imposible, desde lavarse los dientes a sonarse; es muy duro", advirtió Díaz.

"Un poquito más"

Su cabeza lucha cada día contra su cuerpo para poder disfrutar "un poquito más" de su familia. "La enfermedad da pequeñas mordidas y te va quitando cosas, ahí es cuando más consciente eres de que está caminando; yo ya sé cuál va a ser mi final", resaltó. Cuando estos pensamientos le invaden, la ilusión y la fuerza que le transmiten su mujer y su hijo son el mejor antídoto para mantenerse positivo. Gara no es solo su pareja, también ha asumido el rol de cuidadora con la mejor actitud, sin quejas ni reproches. "Hay muchos sentimientos que no nos transmiten a nosotros por no preocuparnos, pero los familiares también necesitan apoyo psicológico y momentos de respiro", apuntó.

Pese a ser «totalmente dependiente» solo tiene reconocido un Grado II

Siempre que tienen oportunidad aprovechan al máximo los días. "La ilusión y la motivación es lo que nos mueve, nunca dejamos de hacer planes", añadió. Una de las últimas actividades que hicieron juntos fue participar en la Carrera por la ELA de La Laguna, todo un reto para Díaz. Aun así, con la compañía incansable de su familia, logró cruzar la meta. Pese a que es difícil estar psicológicamente preparado para este proceso y es complicado que el entorno lo entienda, está convencido de que esta enfermedad "se le da a los grandes guerreros", los que son capaces de "librar grandes batallas".

¿Cómo ha cambiado su vida?

Su vida, su rutina e incluso su cuerpo han cambiado mucho desde enero de 2025. Los primeros síntomas aparecieron en marzo de 2024. "Le insistí mucho al médico porque sabía que me pasaba algo, conocía muy bien mi cuerpo y empecé a notar que perdía fuerza", recordó. Esa cabezonería que le caracteriza fue la que le ayudó a poner nombre a la enfermedad lo antes posible. Le habían dado cita con el neurólogo para dentro de siete meses, pero gracias a su firmeza consiguió que lo atendieran por Urgencias. Esta perseverancia también ha hecho que, a día de hoy, pueda seguir caminando y expresándose prácticamente sin problemas. "Tengo mis momentos, cuando me emociono, por ejemplo, me bloqueo y a veces ni siquiera soy capaz de hablar", subrayó.

Este tinerfeño, que se dedicaba a la construcción, siguió trabajando incluso después del diagnóstico. Logró que le adaptaran el puesto de trabajo y estuvo tres meses más, pero se vio obligado a parar porque el músculo se le fatigaba mucho. Fue entonces cuando este hombre, que ni siquiera había cumplido el medio siglo de vida, tuvo que dejar a un lado la única rutina que hasta entonces conocía para empezar a pensar en trámites como la valoración de la discapacidad o la dependencia. "El papeleo y las reuniones son lo más tedioso, entiendo que hay son parte del protocolo, pero en este caso es una enfermedad irreversible, solo irá a peor", denunció su pareja.

Adrián Díaz junto a su mujer, Gara Reyes / Andrés Gutiérrez

La ELA que padece ha avanzado en este año y medio, pero todavía tiene el Grado II de dependencia. Hace apenas unos meses se creó el Grado III+, un último escalón al que pueden acogerse los pacientes con grandes necesidades de apoyo, es decir, con enfermedades como la suya, pero en un estadio muy avanzado. En concreto, podrán acceder a esta ayuda aquellas personas que acrediten, al menos, dos de las tres condiciones recogidas en la ley: la necesidad de ventilación mecánica continuada durante más de ocho horas al día; la afectación grave de la movilidad, especialmente en los miembros superiores, que limite de forma significativa la autonomía personal; y la necesidad de apoyo permanente para funciones vitales esenciales. También será necesario tener reconocido previamente un grado III, por lo que quienes tengan una consideración inferior –como es su caso– deben solicitar antes una revisión de grado.

Enfrentarse a la burocracia

Cada vez que tiene que solicitar un papel de este tipo piensa en cuánto va a tardar y en que quizás ni siquiera llega a tiempo. Aun así, se arma de paciencia porque es consciente de que hay pacientes que están en una situación mucho peor: "Si no me hace falta, que lo aprovechen otros". A su juicio, hay personas a las que la enfermedad "le viene grande", sobre todo, porque tienen que enfrentarla en solitario.

Sin la ayuda de Teidela no podría hacer frente al elevado coste de la enfermedad

Ante tanta burocracia y ante una respuesta insuficiente por parte de la Administración pública, la ayuda de entidades como Teidela se vuelve especialmente necesaria. Tanto él como el resto de su familia ha precisado el apoyo integral que la asociación, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, brinda a través de su Servicio de Atención Domiciliaria Especializada (Sadela). "En casa, todos los profesionales, desde fisioterapeutas hasta psicólogos, son uno más", sostuvo en la presentación de los resultados del programa. A todo el equipo que le atiende le agradeció especialmente su empatía: "Se involucran mucho y estudian cada caso para ofrecernos la mejor respuesta posible".

Un coste "elevadísimo"

Sin estos recursos gratuitos no podrían hacer frente a la enfermedad, que tiene un coste "elevadísimo" desde los primeros meses. Más allá del tratamiento y de todos los especialistas que son necesarios para frenar su avance, también tienen que hacer un importante desembolso para adaptar la casa. "Hay que cambiar hasta la cubertería", recalcaron. Todo esto en un contexto en el que, en muchas ocasiones, ambos tienen que dejar su trabajo; el paciente por la propia enfermedad y el familiar para dedicarse en cuerpo y alma a los cuidados que requiere.

La mayoría de ciudadanos vive ajeno a la ELA hasta que se cuela en la vida de algún ser querido o en la suya propia. "Entonces te das cuenta de que no es una enfermedad tan rara y vas encontrando cada vez más casos", resaltó Reyes. Esta familia, por ejemplo, está en un grupo de Facebook donde ha conocido a otros afectados y también han hecho amigos a través de Teidela.

Díaz incluso ha propuesto a la asociación hacer terapia grupal con otros pacientes porque, aunque cada uno lo viva de una manera muy distinta, escuchar otros testimonios podría servir para crear comunidad y para darse apoyo mutuo. "A veces es muy difícil entender cómo es posible que la ciencia haya avanzado hasta el punto de hacer un trasplante de corazón y aún no hayan encontrado una cura para esta patología", planteó.