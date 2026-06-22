La Laguna concluye la instalación de sensores en la red de alcantarillado

El Ayuntamiento de La Laguna y la empresa mixta Teidagua han concluido los trabajos de instalación de un avanzado sistema de sensorización en la red municipal de alcantarillado, una actuación incluida en el proyecto AquaFuture La Laguna. Esta iniciativa permite disponer de información en tiempo real sobre el estado de la red de saneamiento y facilita la adopción de medidas preventivas ante posibles incidencias.

En total, se han instalado 45 dispositivos inteligentes distribuidos en distintos puntos estratégicos de la red: siete medidores de caudal radar, cinco estaciones de medición continua de la calidad del agua y 33 sensores de nivel radar destinados al control de aliviaderos y cauces.

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Se trata de anticiparse a los problemas

La actuación persigue dos objetivos fundamentales: anticipar posibles colapsos en la red que puedan ocasionar vertidos y evaluar el impacto ambiental asociado a la carga contaminante de estos episodios. Para ello, se han equipado los puntos de alivio al medio receptor con sistemas avanzados de identificación y cuantificación de vertidos que permitirán conocer en tiempo real dónde y cuándo se producen estas situaciones. Esta información facilitará la adopción de medidas preventivas y correctivas orientadas a minimizar la frecuencia de los vertidos y sus posibles consecuencias sobre el entorno natural.