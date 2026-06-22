Las Fiestas de San Juan de Puerto de la Cruz aúnan chorros, hogueras y baño de cabras: guía para no perderte ningún detalle

La celebración de las hogueras de San Juan está profundamente arraigada en la historia de Tenerife. Pero si hay un municipio en el que se vive de forma especial, ese es Puerto de la Cruz. Aquí, las celebraciones de San Juan van mucho más allá de encender una hoguera en la playa y darse un baño a medianoche, en esta ciudad turística, que acoge a cientos de personas el 23 de junio para disfrutar de la considerada noche más corta del año, la fiesta se vive de otra manera.

Y es que, como hemos comentado, no solo las hogueras cobran protagonismo en Puerto de la Cruz, San Juan aúna fogatas con el enrame de chorros y el baño de cabras.

Así que si quieres vivir esta fiesta al completo, te dejamos la guía para que no te pierdas ningún acto de esta ciudad.

Enrame de los chorros

Entre este lunes y martes, los chorros del municipio se engalanan con frutas y flores, dando vida a una tradición popular que anuncia la llegada de la noche más mágica del año.

Esta cita se realiza en diferentes puntos, como el Muelle, Mequinez, La Mareta, Cupido, Blanco, Cuaco, El Durazno, Punta Brava.

Ruta guiada

Este martes, a partir de las 11:00 horas, tendrá lugar la ruta guiada 'Las fiestas de San Juan en el Puerto' por los chorros, aunque requiere inscripción previa y ya solo está disponible para los afortunados que se hayan apuntado.

Hogueras

Una de las citas más esperadas es la celebración de las hogueras, que tendrá lugar durante la noche de este martes. Aunque la cita comenzará un poco antes con el paseo del muñeco de San Juan, a las 18:30 horas. El recorrido, a cargo de la Asociación Cultural San Felipe El Tejar, partirá del Mercado Municipal hasta el risco del Peñón, pasando por el Castillo de San Felipe hasta Playa Jardín.

Hogueras de San Juan en Puerto de la Cruz / Arturo Jiménez

Ya, a partir de las 22:00 horas, tendrá lugar el encendido de las hogueras en Playa Jardín, que estará amenizado por el grupo Caracolas (21:00 horas), Grupo Jeita (23:00 horas) y el Grupo La Chalana con un tributo a Maná (01:00 horas).

Además, a las 23:00 horas será el tradicional espectáculo de fuegos artificiales desde el Castillo de San Felipe.

Baño de cabras

El último gran evento por San Juan es el baño de cabras, un ritual ancestral de origen guanche que se celebra en el muelle pesquero. Su origen se remonta a los aborígenes que llevaban a los rebaños al mar para bañarlos, desparasitarlos y prepararlos para el apareamiento, lo que se tradujo en un rito para purificar a los animales y favorecer su fertilidad.

Baño de las cabras en Puerto de la Cruz / .

Este baño de cabras tendrá lugar el miércoles 24, de 08:00 a 12:30 horas, en una jornada en la que también habrá actividades familiares. Estas se celebrarán de 10:00 a 12:00 horas en la Casa de La Aduana. En concreto, habrá muestra y juegos del palo, a cargo de la Asociación Cultural Auchón Guaranil; la actuación del grupo folclórico de la Facultad de Educación ULL y una muestra y juegos tradicionales de inteligencia de Canarias a cargo del profesor e investigador José Manuel Espinel Cejas.