La DGT lo confirma: este es el elemento que muchos conductores tinerfeños olvidan revisar antes de iniciar los desplazamientos este verano

Con la llegada del verano, la DGT prevé millones de desplazamientos por carretera. Sin embargo, muchos conductores se enfrentan a averías durante sus viajes por no realizar las revisiones previas necesarias del vehículo antes de salir.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado a los conductores la importancia de revisar los elementos fundamentales del vehículo e insiste en la importancia de llevar a cabo un buen mantenimiento, especialmente cuando el vehículo vaya a utilizarse para desplazamientos largos. "El mantenimiento del vehículo es crucial sobre todo en plena época estival. De las diversas partes del automóvil que lo precisan".

El aceite es clave para el vehículo

El aceite se encarga de lubricar las piezas internas del motor, reducir la fricción y evitar un desgaste prematuro. Circular con un nivel insuficiente puede provocar sobrecalentamientos, averías graves e incluso la rotura del motor. Por ello, Tráfico recomienda revisar el nivel antes de iniciar cualquier desplazamiento largo, ya que con las altas temperaturas y los trayectos largos el vehículo se ve sometido a un mayor esfuerzo.

Además, los expertos insisten en la importancia de cambiar el aceite cuando se hayan superado los kilómetros indicados por el fabricante. De este modo el conductor conseguirá un buen mantenimiento del vehículo.

Sin embargo, hay un aspecto que muchos conductores desconocen y puede acarrear graves sanciones económicas. La DGT recuerda que determinadas tareas de mantenimiento no pueden realizarse en la calle. El Reglamento General de Circulación prohíbe arrojar o depositar sustancias que puedan afectar a la seguridad vial o deteriorar la vía, por lo que cambiar el aceite del vehículo en espacios públicos puede acarrear sanciones.

¿Cómo puedes saber qué aceite lleva tu coche? / Neomotor

¿Cómo comprobar el nivel de aceite?

Desde Tráfico insisten que revisar el nivel de aceite es una tarea sencilla que cualquier conductor puede realizar en un momento y evitar averías durante los desplazamientos de verano. Para hacerlo correctamente, el vehículo debe encontrarse en una superficie plana y con el motor frío, ya que tanto la inclinación del terreno como la temperatura pueden alterar la medición.

A continuación, el conductor debe localizar la varilla del aceite, extraerla y limpiarla con un papel. Después se vuelve a introducir completamente en su alojamiento y se extrae de nuevo para comprobar el nivel real del lubricante. Dicha varilla incorpora unas marcas que indican la cantidad de aceite disponible. Si el nivel se encuentra en la zona más baja, será necesario añadir a aceite, mientras que si está en una posición intermedia, bastará con rellenar una cantidad menor. Cuando el nivel se sitúa entre las marcas recomendadas por el fabricante, no será necesario añadir lubricante.

Otros elementos que es importante revisar

Aunque el aceite es un elemento fundamental, no es el único. Las autoridades insiste en la importancia de comprobar los elementos básicos del vehículo antes de iniciar las vacaciones. Entre ellos, se encuentran los neumáticos que deben tener una profundidad mínima de 1,6 mm y la presión correcta. Si están en mal estados o con una presión incorrecta, pede influir en el consumo, la estabilidad del vehículo y aumentar el riesgo de sufrir un accidente de tráfico.

Durante las vacaciones de verano, los vehículos suelen llevar una cantidad de carga superior a la habitual. Esta debe distribuirse correctamente porque un exceso de carga o elementos mal colocados pueden influir en la estabilidad del coche y poner en peligro la visibilidad del conductor.

Antes del iniciar el viaje, el conductor debe disponer de todos los elementos obligatorios y recomendables para afrontar cualquier incidencia en carretera, como chalecos reflectantes, sistemas de señalización de emergencia (baliza V16), kit antipinchazos y documentación en regla.