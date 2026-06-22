La construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de San Blas ahorrará sanciones de la Unión Europea

La construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de San Blas y la impulsión asociada hasta la depuradora comarcal del Valle de Güímar es una obra clave para el funcionamiento de esta y adquiere una especial relevancia en el contexto de los procedimientos de infracción que Europa mantiene abiertos contra España por incumplimientos en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas.

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias licitará esta obra por casi 10,2 millones de euros, una de las inversiones hidráulicas más relevantes impulsadas en la actualidad por la Dirección General de Aguas en Tenerife. Conducirá hasta la depuradora comarcal situada en Lomo del Caballo (Arafo) las aguas residuales del casco urbano de Candelaria, Punta Larga e Igueste a través de una nueva conducción de impulsión de 2.454 metros de longitud y 400 milímetros de diámetro, salvando un desnivel cercano a los 86 metros.

La estación de bombeo, que se situará junto al paseo de San Blas, estará dotada de sistemas avanzados de pretratamiento, depósitos de regulación con una capacidad de 224 metros cúbicos, equipos de bombeo de alta capacidad, sistema de desodorización mediante carbón activo, telecontrol, grupo electrógeno de emergencia y centro de transformación eléctrica. Está diseñada para adaptarse al crecimiento futuro de la demanda.

Asimismo, se ejecutarán obras singulares de gran complejidad técnica, incluyendo el cruce de la autopista TF-1, la adaptación a diversos servicios afectados, actuaciones en cauces públicos y la integración de las infraestructuras en un entorno urbano y patrimonial especialmente sensible, próximo a la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria.

El proyecto contempla además medidas específicas para la conservación de ejemplares de cardón, tabaibas, cardoncillos, balos y otras especies representativas de la flora canaria, garantizando la adecuada integración ambiental de la actuación.

Esa estación de bombeo reforzará la capacidad de tratamiento de las aguas residuales urbanas, favorecerá la reutilización de las aguas regeneradas y se mejorará la calidad ambiental del litoral de la Villa Mariana.

Una actuación compleja

Este expediente lleva años en tramitación. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias explica que la complejidad administrativa de la actuación ha exigido la coordinación de numerosas administraciones y organismos públicos, entre ellos el Cabildo de Tenerife, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, los ayuntamientos de Candelaria y Arafo, organismos con competencias en materia de costas, patrimonio histórico, infraestructuras viarias, servicios públicos y planificación territorial, así como propietarios y entidades afectadas por la actuación.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, señaló que «la próxima licitación de esta obra permite dar un paso decisivo para materializar una infraestructura largamente esperada y fundamental para mejorar el saneamiento de la comarca». Asimismo, destacó que «el objetivo del Gobierno es acelerar aquellas actuaciones que tienen un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía y en la protección del medio ambiente». Incidió en que se trata de «una infraestructura clave para Tenerife y para el cumplimiento de los objetivos ambientales europeos».

Noticias relacionadas

«La puesta en servicio de la nueva EBAR permitirá integrar definitivamente la zona costera de Candelaria en el sistema comarcal de saneamiento previsto por el Plan Hidrológico de Tenerife, mejorando la calidad de las aguas litorales y reforzando la protección del medio marino», apuntó el consejero Miranda.