Casa África, en Taganana, se cuela en los nuevos Soletes de Guía Repsol gracias a la actriz Toni Acosta

La nueva selección de Soletes de Guía Repsol incorpora más de 250 establecimientos repartidos por toda España, recomendados por figuras de la cultura, la música, el cine, la literatura y la televisión.

Entre las propuestas elegidas en Canarias figuran Casa África, frente a la playa de El Roque de las Bodegas, en Taganana, al norte de Tenerife, y La Raspa, una terraza situada en Arrecife, en Lanzarote.

La actriz tinerfeña Toni Acosta ha recomendado Casa África como uno de sus lugares favoritos para comer papas arrugadas con mojo picón junto al mar. En el caso de Lanzarote, la escritora Lana Corujo ha apostado por La Raspa, en la capital conejera.

Más de 5.500 locales con distintivo amarillo

Con esta nueva edición, Guía Repsol supera ya los 5.500 Soletes en todo el país. El distintivo reconoce cafeterías, bares, restaurantes, terrazas, vinotecas, heladerías y espacios de comida informal.

Los Soletes nacieron en el verano de 2021 para destacar locales cercanos, asequibles y con personalidad propia. Pueden ser negocios con una larga trayectoria o proyectos jóvenes que empiezan a consolidarse.

La directora de Guía Repsol, María Ritter, ha señalado que esta edición busca poner en valor pequeños negocios en los que se trabaja para ofrecer espacios agradables durante las vacaciones.

Casa África, la recomendación de Toni Acosta en Taganana

En Tenerife, la presencia canaria en esta selección llega con Casa África, en Taganana, un enclave del litoral de Anaga marcado por su paisaje costero, sus caseríos y su fuerte identidad local.

La recomendación de Toni Acosta se centra en una de las preparaciones más representativas de la cocina canaria: las papas arrugadas con mojo picón.

Este plato, elaborado tradicionalmente con papas pequeñas cocidas con sal y acompañado de mojo, forma parte de la imagen gastronómica de las Islas dentro y fuera del Archipiélago.

La Raspa, la apuesta de Lana Corujo en Arrecife

La segunda referencia canaria de esta selección es La Raspa, en Arrecife, recomendada por la escritora Lana Corujo.

La capital lanzaroteña mantiene una relación directa con el mar y con una oferta gastronómica ligada al puerto, al litoral urbano y a los espacios de encuentro cotidiano.

La presencia de La Raspa en los nuevos Soletes sitúa a Lanzarote dentro de una selección que mira más allá de los restaurantes de alta cocina y reconoce también bares, terrazas y negocios con carácter local.

Recomendaciones de figuras de la cultura

La selección nacional incluye recomendaciones de nombres como Antonio Resines, Fangoria, Isabel Coixet, Marc Giró, Juan Gómez-Jurado, Toni Acosta, Arde Bogotá, Alcalá Norte, Miranda! y Lana Corujo, entre otros.

El actor Antonio Resines ha elegido la terraza de Joseín, en Comillas, junto al Cantábrico. La banda Arde Bogotá ha señalado varios locales de Cartagena, en Murcia, mientras que Alcalá Norte ha recomendado una hamburguesa en Crítico, en el barrio madrileño de Ciudad Lineal.

El grupo argentino Miranda! ha apostado por la cocina vasca de Lorea, frente a la costa alicantina.

Qué distingue a un Solete

Los Soletes se organizan en seis categorías: bares, barras y tascas; cafeterías y pastelerías; restaurantes y casas de comidas; vinotecas y coctelerías; heladerías; y locales de comida rápida de calidad o propuestas de fast good.

A diferencia de los Soles Repsol, asociados a restaurantes de mayor ambición gastronómica, los Soletes buscan destacar establecimientos accesibles y vinculados a experiencias cotidianas.

La selección combina negocios que han resistido el paso del tiempo sin perder clientela con proyectos recientes impulsados por jóvenes profesionales.