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Cárcel o multas de varios ceros: estas son las sanciones por fumar en el Parque Nacional del Teide

El Cabildo de Tenerife activa una prohibición total y permanente en todo el recinto tras registrar tres incendios recientes provocados por colillas

Bomberos, a mediados de agosto, durante las tareas de extinción del incendio de Tenerife.

Bomberos, a mediados de agosto, durante las tareas de extinción del incendio de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Desde el pasado 19 de junio, encender un cigarrillo en el Parque Nacional del Teide puede acarrear severas consecuencias penales. El Cabildo de Tenerife ha aprobado una resolución drástica que establece penas de uno a seis años de prisión y multas de hasta 100.000 euros por responsabilidad civil para cualquier persona que fume y provoque un incendio forestal en este espacio protegido.

Incluso si el cigarrillo no llega a originar un fuego, el simple hecho de fumar en el recinto conllevasanciones administrativas que oscilan entre los 100 y los 1.000 euros.

La presidenta insular, Rosa Dávila, confía en que esta medida coercitiva disuada por completo a los fumadores. El abandono de colillas, su lanzamiento desde vehículos o su manipulación inadecuada constituyen una de las principales causas de los incendios forestales en la zona de cumbre.

La retama: un peligroso combustible sin tregua en el calendario

A diferencia de otros espacios naturales protegidos de Tenerife —donde la prohibición de fumar se limita a los meses de verano y épocas de alerta por calor extremo—, en el Teide la restricción se mantendrá sine die (de forma permanente). "Hemos tenido que ser tan tajantes en el parque nacional porque la retama tiene un alto poder calorífico y una muy rápida capacidad de propagación de las llamas", argumenta Rosa Dávila, recordando que esta planta se usaba antiguamente como leña.

La urgencia de la medida viene motivada por los tres incendios registrados en las últimas semanas en el parque nacional, todos ellos originados por culpa de colillas abandonadas.

Ofensiva contra los pirómanos y aumento del 358% en las sanciones

Esta prohibición se suma a la estrategia iniciada tras el gran incendio de 2023, que afectó a 12 municipios de la isla. La colaboración del Cabildo con el Seprona de la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad ha permitido encarcelar ya a cinco pirómanos. Entre los detenidos destaca el presunto autor del fuego de Icod el Alto (Los Realejos), a quien se le atribuyen más de 100 incendios, así como los responsables de los fuegos de San Miguel Alto y La Esperanza.

Un hidroavión reliza una descarga en el incendio de Tenerife en 2O23.

Un hidroavión reliza una descarga en el incendio de Tenerife en 2023. / María Pisaca

Paralelamente, las actas de infracción ambiental en el Teide se han disparado un 358% en solo dos años:

  • 2023: 81 sanciones.
  • 2024: 224 sanciones.
  • 2025: 371 sanciones.

En el resto de los espacios naturales protegidos de Tenerife, las multas y actas se han incrementado de media un 110%.

Vigilancia reforzada: de 2 a 27 agentes en el Teide

Para hacer cumplir la nueva normativa a rajatabla, la corporación insular ha desplegado un contingente de 27 efectivos en el interior del parque, compuesto por 14 agentes de medio ambiente y 13 guardas rurales. El incremento es notable si se tiene en cuenta que el pasado 7 de mayo, momento en que el Cabildo asumió las competencias plenas y la gestión definitiva del Parque Nacional, el recinto apenas contaba con dos agentes disponibles.

Zonas donde está totalmente prohibido fumar:

La resolución abarca la totalidad del territorio del parque en espacios abiertos, afectando sin excepciones a:

  • Senderos, pistas y miradores.
  • Áreas recreativas y zonas de descanso.
  • Aparcamientos e instalaciones de uso público.
  • Solo quedan excluidas las edificaciones cubiertas donde esté expresamente permitido.
Archivo - Bomberos de la BRIF de Puntagorda trabajan para sofocar las reactivaciones del incendio de Tenerife

Archivo - Bomberos de la BRIF de Puntagorda trabajan para sofocar las reactivaciones del incendio de Tenerife / ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS BRIF - Archivo

El nuevo plan del Teide: Ecotasa y control de accesos

El veto al tabaco coincide con el objetivo del Cabildo de reducir la presión humana en el entorno en un 50%, implementando herramientas de control como la futura ecotasa.

Además, con el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) aprobado por el Gobierno de Canarias el 1 de diciembre de 2025, el Teide ha blindado su conservación restringiendo el uso del coche privado en las horas centrales del día, exigiendo reserva previa de aparcamiento o el uso de guaguas lanzadera.

Noticias relacionadas y más

Actividades como el acceso al sendero Telesforo Bravo (pico del Teide), los rodajes cinematográficos o la investigación científica exigen permisos y cupos limitados, mientras que las acampadas libres, las hogueras y el ciclismo fuera de las pistas oficiales quedan totalmente prohibidos.

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