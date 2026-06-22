El asador del sur de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de la carne a la brasa

En Tenerife hay una amplia variedad de restaurantes perfectos para los amantes de la carne a la brasa, incluso algunos que consiguen conquistar a sus clientes gracias a la calidad que ofrecen y la raciones generosos. Uno de ellos es Asador Casa Ramón, un establecimiento situado entre Guaza y El Fraile que se ha convertido en una parada en la isla para quienes busquen disfrutar de carnes a la brasa.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo han visitado recientemente y no han dudado en recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores. "Está en el sur de Tenerife y su especialidad es la carne a la brasa", afirman.

Cocina canaria

Aunque la especialidad de la casa son las carnes a la brasa, el establecimiento también ofrece platos tradicionales de la gastronomía canaria. En su visita, la pareja `foodie´ comenzó probando la ropa vieja, de la que comentan que "está muy rica, muy sabrosa". También disfrutaron de las croquetas de cecina de waygu, una propuesta fuera de carta que combina una bechamel cremosa con pequeños trozos de la carne. Según explican, es un plato que se encuentra fuera de carta y no siempre están disponible.

Además, disfrutaron de una ensalada que destacan como "sencilla y bonita" y que llama la tención tanto por su tamaña como por la cantidad de ingredientes que lleva.

La carne es la protagonista

El plato estrella llegó con el entrecot a la brasa acompañado de papas fritas, una de las especialidades del restaurante. Además, destacan la calidad del producto y el tamaño de las papas fritas. Las carnes a la brasa son el principal reclamo de Casa Ramón, lo que lo han convertido en una parada obligatoria.

Para terminar la experiencia, el restaurante también cuenta con una selección de postres caseros entre los que destacan el quesillo y el tiramisú de limón.

Dónde se encuentra

Ubicado en la carretera Guaza-El Fraile, 177, el restaurante dispone de aparcamiento, acceso adaptado y acepta pagos con tarjeta. Cuenta con una valoración de 4,1 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus elaboraciones.

Abre todos los días en horario ininterrumpido de 13:00 a 22:30 horas, mientras que los domingos reduce el servicio hasta las 19:00 horas. El martes el restaurante permanece cerrado por descanso del personal.