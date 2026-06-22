La Aemet avisa: se esperan lluvias moderadas este martes en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este martes en Tenerife las lluvias puedan llegar a ser moderadas en algunos puntos.

En concreto, la predicción indica que habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales en el norte, sin descartarlas en otras zonas, y podrán ser localmente moderadas. En las cumbres de la isla estará poco nuboso.

Las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios o en ligero ascenso en costas, mientras que las máximas estarán en ligero descenso, moderado en zonas de interior. Así, se espera que los termómetros oscilen entre los 21 y 28 grados.

Un hombre se refugia bajo su paraguas mientras espera a que escampe. / María Pisaca

El viento, por su parte, soplará entre flojo y moderado de componente norte. En cumbres, viento flojo del oeste que será moderado del suroeste en cumbres centrales y aumentando a fuerte por la tarde, cuando no se descartan rachas muy fuertes.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, en las islas orientales estará nuboso en el norte que tiende a intervalos durante el día, con probables lloviznas débiles a últimas horas en Gran Canaria.

En el resto de zonas, poco nuboso, y en las islas occidentales, nubosos en general con probables precipitaciones débiles en el norte durante la madrugada y primera mitad del día, y en zonas de interior durante las horas centrales y la tarde.

Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso. Máximas con pocos cambios salvo descensos entre ligero y moderado en zonas altas. Viento entre flojo y moderado de componente norte. En cumbres, viento flojo del oeste salvo en cumbres centrales de Tenerife donde será moderado que aumenta a fuerte por la tarde, cuando no se descartan rachas muy fuertes.