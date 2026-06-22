La Aemet avisa: se esperan lluvias moderadas este martes en Tenerife
Los termómetros oscilarán
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este martes en Tenerife las lluvias puedan llegar a ser moderadas en algunos puntos.
En concreto, la predicción indica que habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales en el norte, sin descartarlas en otras zonas, y podrán ser localmente moderadas. En las cumbres de la isla estará poco nuboso.
Las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios o en ligero ascenso en costas, mientras que las máximas estarán en ligero descenso, moderado en zonas de interior. Así, se espera que los termómetros oscilen entre los 21 y 28 grados.
El viento, por su parte, soplará entre flojo y moderado de componente norte. En cumbres, viento flojo del oeste que será moderado del suroeste en cumbres centrales y aumentando a fuerte por la tarde, cuando no se descartan rachas muy fuertes.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, en las islas orientales estará nuboso en el norte que tiende a intervalos durante el día, con probables lloviznas débiles a últimas horas en Gran Canaria.
En el resto de zonas, poco nuboso, y en las islas occidentales, nubosos en general con probables precipitaciones débiles en el norte durante la madrugada y primera mitad del día, y en zonas de interior durante las horas centrales y la tarde.
Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso. Máximas con pocos cambios salvo descensos entre ligero y moderado en zonas altas. Viento entre flojo y moderado de componente norte. En cumbres, viento flojo del oeste salvo en cumbres centrales de Tenerife donde será moderado que aumenta a fuerte por la tarde, cuando no se descartan rachas muy fuertes.
- La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
- Óscar Marrero, el joven de Tenerife que pasó de no destacar en la ESO a ser el mejor expediente de la ULL: 'Una nota no te define
- Dos gemelos de Tenerife, entre las mejores notas de la PAU 2026: así es la historia de David y Javier Marrero
- Malas noticias para los amantes del reggaeton: cancelado el RBF Tenerife 2026
- Felipe VI cena papas con costillas en Tenerife tras prestar el Falcon a León XIV
- El juez amplía los hechos denunciados por prevaricación contra el alcalde de Icod, Javier Sierra
- La tasca de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella de su carta y su famosa tortilla hay que encargarla con antelación: cocina casera a precios asequibles
- El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para disfrutar en verano: comida casera a precios económicos