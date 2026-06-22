2.500 personas optan a los 600 empleos del Tenerife Cook Music Fest

El Tenerife Cook Music Fest ha iniciado el proceso de contratación de personal para su edición de 2026, con una respuesta notable por parte de quienes buscan empleo en la Isla. Un total de 2.500 personas, previamente inscritas mediante un formulario online, participaron el sábado 20 de junio en la jornada de selección celebrada en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife.

De ese proceso saldrán las 600 personas que trabajarán en el festival, previsto para los días 16, 17 y 18 de julio en la zona portuaria de la capital tinerfeña. La jornada se desarrolló entre las 10:00 y las 18:00 horas y permitió reunir en un mismo espacio a aspirantes, organización y entidades colaboradoras.

La mayoría de las personas inscritas tienen entre 18 y 25 años, según los datos facilitados por la organización. Este perfil sitúa el proceso como una de las principales oportunidades de empleo joven vinculadas a grandes eventos durante el verano en Canarias.

Qué puestos se cubrirán

La selección de personal busca cubrir perfiles muy variados relacionados con el funcionamiento del festival. Entre los puestos previstos figuran camareros, azafatas, personal de producción, office y staff de festival.

Este tipo de eventos requiere una amplia estructura laboral para atender tareas de montaje, atención al público, logística, restauración, coordinación, apoyo técnico y servicios auxiliares. Aunque muchos de estos empleos están vinculados a fechas concretas, permiten a jóvenes y personas en búsqueda activa de trabajo tener una primera experiencia en el sector de los eventos, la hostelería o la producción cultural.

El promotor del festival, José María de la Cova, subrayó el impacto laboral de la cita y destacó que buena parte de los empleos se quedarán en Tenerife. Según explicó, detrás de cada concierto hay cientos de personas trabajando en la Isla.

Una primera experiencia laboral para muchos jóvenes

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, señaló que las 2.500 inscripciones reflejan el interés que generan este tipo de eventos entre la población activa de Tenerife.

Cabello apuntó además que, para muchos de los jóvenes seleccionados, esta oportunidad puede suponer una primera toma de contacto con el mercado laboral. La experiencia resulta especialmente relevante en sectores donde el aprendizaje práctico y el contacto directo con el público son parte esencial del trabajo.

La alta participación registrada en la Plaza de España muestra también la demanda existente entre jóvenes que buscan empleos temporales durante el verano o experiencias relacionadas con actividades culturales y de ocio.

Impacto turístico y económico

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destacó que el festival contribuye a posicionar la Isla como destino capaz de acoger eventos de gran formato. También señaló que este tipo de citas genera oportunidades laborales, especialmente entre la población joven.

El Tenerife Cook Music Fest 2026 prevé reunir a más de 80.000 asistentes durante sus tres jornadas. Ese volumen de público supone un impacto directo en sectores como la hostelería, el transporte, el comercio, la seguridad, la producción técnica y los servicios asociados a eventos.

La celebración en la zona portuaria de Santa Cruz convierte al festival en un evento con incidencia en la economía urbana, tanto por el empleo directo generado como por el movimiento de visitantes en la ciudad.

Dinamización del centro de Santa Cruz

El secretario general de Zona Centro, Carlos Sabina, valoró que iniciativas de este tipo contribuyen a impulsar la actividad económica y comercial del centro de Santa Cruz. Según señaló, los grandes eventos ayudan a consolidar una zona comercial activa, competitiva y atractiva.

En la misma línea, la concejala del Distrito Centro del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Purificación Dávila, destacó que el festival puede atraer visitantes y generar oportunidades para el comercio y la hostelería.

La jornada de selección también permitió acercar las necesidades de las empresas a personas que buscan una oportunidad laboral. Este contacto directo facilita que los aspirantes conozcan los perfiles demandados y que la organización pueda seleccionar personal en función de las necesidades concretas del evento.

La Sociedad de Desarrollo y la Agencia de Colocación

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez, explicó que la participación de su Agencia de Colocación busca convertir los grandes eventos que se celebran en la ciudad en motores directos de empleo.

El objetivo es conectar al tejido empresarial con demandantes de empleo y facilitar procesos de selección vinculados a actividades con impacto económico local. En este caso, la colaboración permitió canalizar una convocatoria que reunió a miles de personas en la capital tinerfeña.

La jornada contó además con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zona Centro Santa Cruz, la Sociedad de Desarrollo y FAUCA.

Tres jornadas de música en julio

La contratación de 600 personas refleja la magnitud prevista para el Tenerife Cook Music Fest 2026. El festival se celebrará durante tres días, del 16 al 18 de julio, en el recinto ubicado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La programación oficial del festival incluye artistas como Don Omar, Chayanne, Myke Towers, Lola Índigo, Elvis Crespo y Luis Enrique, entre otros nombres de la música latina y popular.

Con una previsión de más de 80.000 asistentes, la edición de 2026 se plantea como una de las grandes citas musicales del verano en Canarias, tanto por su cartel como por el volumen de personal necesario para su organización.