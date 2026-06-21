Tenerife se prepara para una semana con nubes en el norte, calor de hasta 30 grados y viento más intenso por la tarde, según la Aemet

Canarias comienza este lunes con un tiempo estable en líneas generales, aunque con intervalos nubosos en las zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve y posibilidad de lluvas débiles y ocasionales en La Palma al final de la jornada, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el caso de Tenerife, la jornada estará marcada por la presencia de nubes en el norte durante las primeras horas, que darán paso a amplios claros a partir del mediodía. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en el conjunto del archipiélago, aunque en algunas medianías podrían registrar un ligero ascenso. Además, en varias zonas de Canarias volverán a rondarse los 30 grados, especialmente en las medianías orientadas al sur, este y oeste de Gran Canaria.

Tenerife: más claros al mediodía y hasta 27 grados en Santa Cruz

La Aemet prevé para Tenerife intervalos nubosos en el norte por debajo de los 700 a 900 metros, con predominio del sol a partir de las horas centrales. En el resto de vertientes dominarán los cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán estables, con una ligera subida de las máximas en medianías. En Santa Cruz de Tenerife los termómetros oscilarán entre los 20 y los 27 grados.

Respecto al viento, soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque podrá ganar fuerza durante la tarde en la vertiente sureste, el extremo noroeste y la vertiente sur del área metropolitana.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada será el fortalecimiento del alisio durante la segunda mitad del día. La Aemet no descarta rachas localmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, especialmente en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro. En las costas del suroeste seguirá predominando el régimen de brisas.

Así estará el tiempo en el resto de Canarias

Gran Canaria: nubes en el norte y ambiente soleado en el resto. Se podrían superar localmente los 30 grados en medianías del sur, este y oeste.

nubes en el norte y ambiente soleado en el resto. Se podrían superar localmente los en medianías del sur, este y oeste. La Palma: intervalos nubosos en el norte y este, con posibilidad de lluvias débiles al final del día, sobre todo en la vertiente norte.

intervalos nubosos en el norte y este, con posibilidad de lluvias débiles al final del día, sobre todo en la vertiente norte. La Gomera y El Hierro: alternancia de nubes y claros en las vertientes norte y tiempo más despejado en el resto.

alternancia de nubes y claros en las vertientes norte y tiempo más despejado en el resto. Lanzarote y Fuerteventura: nubosidad en el norte y oeste durante las primeras horas, con amplios claros durante el día y temperaturas estables.

Estado del mar en Canarias

En el mar se espera viento del norte y nordeste de fuerza 2 a 5, con intervalos de fuerza 6 en algunas zonas. Habrá marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada durante la jornada. En las costas del suroeste predominará viento variable y marejadilla.

Temperaturas previstas en las capitales canarias

Santa Cruz de Tenerife: 20ºC / 27ºC

20ºC / 27ºC Las Palmas de Gran Canaria: 21ºC / 25ºC

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La semana arranca así en Canarias con un panorama de nubes en el norte, sol en gran parte del archipiélago, temperaturas agradables y un viento que volverá a cobrar protagonismo a medida que avance la tarde.