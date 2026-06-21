Tenerife amanece este domingo con nubes en el norte y temperaturas que rozarán los 30 grados, según la Aemet

Canarias arranca este domingo con un tiempo estable y temperaturas agradables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados en gran parte del archipiélago, aunque las nubes seguirán presentes a primeras horas en el norte de las islas más montañosas.

En Tenerife, el día ha comenzado con intervalos nubosos en el norte por debajo de los 700 y 800 metros de altitud. Sin embargo, a medida que avance la mañana se abrirán claros y el sol acabará imponiéndose en buena parte de la isla. En el resto del territorio predominan los cielos poco nubosos, con algunas nubes matinales en las vertientes sur y oeste.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios, aunque las máximas subirán ligeramente en zonas del interior. En Santa Cruz de Tenerife los termómetros se moverán entre los 20 y 28 grados, mientras que en algunas medianías podrían registrarse valores superiores.

Canarias tendrá una mañana estable y cálida

La situación será similar en el resto del archipiélago. En Gran Canaria, el norte amanece nuboso, pero los claros irán ganando protagonismo durante las horas centrales. Además, no se descarta que los termómetros superen localmente los 30 grados en medianías orientadas al sur, oeste y este.

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes en el norte a primeras horas. Las máximas alcanzarán los 28 grados en Lanzarote y los 27 grados en Fuerteventura.

Por su parte, La Gomera, La Palma y El Hierro mantendrán un panorama similar, con nubosidad baja en el norte durante la mañana y amplios periodos de sol en el resto de zonas.

El viento ganará fuerza por la tarde

Durante las primeras horas del día el viento soplará flojo o moderado del nordeste. No obstante, la Aemet prevé que se intensifique a partir de la tarde, cuando podrían registrarse rachas fuertes en zonas expuestas de Tenerife y del resto de islas montañosas.

En el mar, dominará el viento del nordeste con marejadilla o marejada, mientras que en las costas del sur y suroeste las condiciones serán más tranquilas gracias al régimen de brisas.

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La previsión deja una mañana dominical marcada por la estabilidad, el ambiente suave y el progresivo predominio del sol en buena parte de Canarias.