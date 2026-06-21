¿Qué sucede si fumar en el Teide provoca un incendio? Sanción de 100.000 euros y hasta seis años de cárcel

Desde el pasado 19 de junio cualquier persona que fume en el Parque Nacional del Teide y provoque un incendio forestal puede dar con sus huesos en la cárcel. La resolución aprobada por el Cabildo de Tenerife incluye multas de "hasta 100.000 euros por responsabilidad civil y prisión para el infractor de una a seis años de cárcel por responsabilidad penal". En el caso de que los agentes que vigilarán que nadie fume detecten a una persona que lo haga, o que la colilla de su cigarrillo no culmina en un incendio, la sanción administrativa será de "100 a 1.000 euros".

Así lo confirma la presidenta insular, Rosa Dávila, que espera que esta "decisión drástica" disuada a los fumadores, pues su hábito constituye una de las principales causas de los incendios forestales registrados en el entorno del parque nacional, ya sea por el abandono de colillas, su lanzamiento desde vehículos o su manipulación inadecuada.

"Desde el último incendio de 2023 hemos ido adoptando medidas preventivas y coercitivas, manteniendo una línea de trabajo con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad que nos ha permitido que hasta cinco pirómanos estén ahora mismo en prisión", recuerda. Entre ellos, el de Icod el Alto en Los Realejos -que "llevaba más de 100 incendios sobre sus espaldas"-, el de San Miguel Alto o el de La Esperanza.

La retama es un peligroso combustible

La presidenta del Cabildo tinerfeño insiste en que "hemos tenido que ser tan tajantes en el parque nacional porque la retama, que no olvidemos que en otros tiempos se usaba como leña en los hogares, tiene un alto poder calorífico y una muy rápida capacidad de propagación de las llamas", y por eso la prohibición de fumar se prolongará sine die, sobre todo a raíz de los tres últimos incendios que se han producido en las últimas semanas por culpa de las colillas abandonadas. En el resto de espacios naturales protegidos de la Isla esa prohibición -ya desde el año pasado- se circunscribe a los meses de verano y, sobre todo, durante las alertas por calor extremo y peligro de incendios.

Desde 2025 las medidas restrictivas en el resto de espacios naturales solo se aplican en verano y en alertas por calor extremo

Para llevar a cabo esta reforzada labor de vigilancia, el Cabildo cuenta con 14 agentes de medio ambiente –el pasado 7 de mayo, cuando la Corporación insular asumió las competencias plenas y la gestión definitiva del Parque Nacional, solo había dos– y 13 guardas rurales, lo que suma un total de 27 efectivos.

Aumento continuado de las sanciones

El refuerzo coincide con el aumento de las sanciones ambientales en el parque nacional: 81 en 2023, 224 en 2024 y 371 en 2025, un 358% más en dos años. En el conjunto de espacios naturales protegidos de Tenerife, las actas y multas subieron un 110%.

En el resto de espacios naturales protegidos de la Isla, esa restricción de fumar –vigente ya desde el año pasado– se circunscribe a los meses de verano y, sobre todo, a los periodos de alerta por calor extremo y peligro de incendios.

Incendio de 2023 que afectó a 12 municipios de Tenerife / ED

Todo el territorio del parque nacional

La resolución insular establece la prohibición total de fumar en espacios abiertos en todo el ámbito territorial del Parque Nacional del Teide. Afecta a senderos, pistas, miradores, áreas recreativas, aparcamientos, zonas de descanso, instalaciones de uso público y cualquier otro espacio dentro de sus límites. Solo quedan fuera las edificaciones cubiertas donde esté expresamente permitido.

La máxima dirigente de la corporación insular espera que esta "decisión drástica" disuada a los fumadores

El Cabildo fundamenta la medida en el valor excepcional del Teide, integrado en la Red de Parques Nacionales y Patrimonio Mundial por la Unesco, pero también en la afluencia de visitantes, las condiciones de cumbre y la facilidad de la vegetación para arder. La obligación alcanza a visitantes, usuarios, trabajadores y personas con actividades autorizadas.

Tal y como confirma la propia presidenta, desde que el Cabildo asumió las competencias plenas, trata de reducir la presión humana sobre el entorno en un 50% e implementar nuevas medidas como la ecotasa y el control de accesos.

Las llamas devoran los pinares de la Corona Forestal de Tenerife. / ED

Otras restricciones

Con el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, que aprobó el Gobierno de Canarias el 1 de diciembre de 2025, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, ya hay actividades sujetas a autorización o registro previo, como el acceso al sendero Telesforo Bravo, con permiso y cupos limitados. El coche privado quedó restringido en horas centrales y se exige reserva previa de aparcamiento o guaguas lanzadera. La investigación científica y la filmación de rodajes profesionales de cine o series requieren autorizaciones específicas.

También están prohibidas las acampadas libres, las hogueras, los utensilios de cocina con fuego, los vehículos recreativos, los eventos o pruebas deportivas masivas y caminar fuera de la red oficial de senderos, donde tampoco se puede practicar el ciclismo.