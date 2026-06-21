El municipio encara el verano con noches sin Policía Local en Granadilla de Abona

Granadilla de Abona afronta el inicio del verano con una situación «crítica» en materia de seguridad ciudadana por la falta de efectivos en la Policía Local. Los sindicatos Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias y UGT Canarias advierten de que el municipio se ha quedado ya varias noches sin servicio policial nocturno y alertan de que el problema puede agravarse durante los próximos meses, coincidiendo con el incremento de población propio de la temporada estival.

Las organizaciones sindicales, que aseguran representar al 78% del cuerpo de funcionarios municipales, recuerdan que Granadilla cuenta con 58.752 habitantes empadronados, aunque la población real, entre residentes no censados, población flotante y visitantes durate los meses de verano, se sitúa en torno a las 70.000 personas. A su juicio, esta realidad exige una dotación policial acorde a las necesidades de un municipio extenso, con núcleos diseminados, presencia del aeropuerto Tenerife Sur y una intensa actividad en el espacio público.

CCOO y UGT subrayan, además, que Granadilla actúa como referencia policial nocturna para la zona, dado que los municipios limítrofes no disponen de Policía Local durante la noche. Por ello, advierten de que la ausencia de efectivos en el turno nocturno deja a miles de vecinos sin una primera línea de respuesta ante accidentes, conflictos, episodios de violencia de género o cualquier emergencia que requiera una intervención inmediata.

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La plantilla cuenta actualmente con 56 policías locales, de los que solo 43 prestan servicio operativo en la calle para cubrir las 24 horas del día durante todo el año. Los sindicatos recuerdan que el Decreto 75/2003 de coordinación de Policías Locales de Canarias establece para un municipio de las características de Granadilla una plantilla aproximada de 129 agentes. Según las organizaciones sindicales, esta diferencia supone un déficit de más de 70 policías locales respecto a la dotación que correspondería al municipio. En las dos últimas décadas, añaden, la población prácticamente se ha duplicado, mientras que el número de agentes que patrullan las calles apenas ha variado. n