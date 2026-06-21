Los Cristianos toma la calle para decir no a construir un macropuerto

Los Cristianos volvió este domingo a reconocerse en el espejo de su bahía. 3.000 gorras rojas –símbolo de la protesta– camisetas, pancartas, niños subidos a hombros, mayores caminando despacio y ese grito que fue creciendo desde la arena hasta las calles: «Playa sí, muelle no», coreaban las gargantas con el puño alzado. En un pueblo acostumbrado a mirar al mar, la movilización convocada por la Plataforma en Defensa de Los Cristianos tuvo el aire de esas jornadas cívicas que no se olvidan porque mezclan emoción, pertenencia a un territorio y reivindicación.

Familias enteras –abuelos, nietos, madres y padres–, vecinos de siempre, gente llegada de la comarca y representantes de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Arona compartieron recorrido y consigna. No fue, insistían los convocantes, una marcha contra nadie, sino a favor de un modo de vida amenazado por la presión portuaria y proyectos de expansión que alejan al pueblo de su playa.

Javier Bello, presidente de la Plataforma en Defensa de Los Cristianos, resumió el sentido de la movilización con una frase. "No somos cuatro locos, es todo un pueblo quien reclama soluciones reales, factibles y de forma inmediata, sin desembolso económico adicional".

Manifestación en contra de la ampliación del puerto de Los Cristianos / María Pisaca

Años de atasco, ruido, guaguas y camiones pesados

Bello defendió que la reivindicación no nace de un arrebato, sino de años de atasco, ruido, colas, mercancías, guaguas y camiones entrando y saliendo por una localidad que conserva memoria de pueblo.

El dirigente recordó que "la propia Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, y Pedro Anatael Meneses, expresidente de la Autoridad Portuaria, apoyan la posibilidad de sacar las mercancías al puerto de Granadilla". Esa, dijo, es una alternativa razonable frente a soluciones tardías. "La solución actual de soterramiento de calles con túneles tardaría 15 años, porque ahora solos son ideas y no hay ni proyectos", señaló Bello.

El manifiesto afirma que la comarca sur "quiere que se la respete y escuche y no ser periferia de nadie"

Un problema del sur tinerfeño

El apoyo recibido "de mucha gente de la comarca" confirma que el problema es de todo el sur de la isla tinerfeña.

La mañana tuvo algo de romería laica. Había quien recordaba baños de infancia junto al muelle viejo, quien hablaba de la playa como patio común y quien miraba hacia el puerto con la sensación de que el crecimiento acaba ocupándolo todo. Entre los manifestantes se repetía que nadie discute mejorar las conexiones con La Gomera, El Hierro y La Palma, pero no a costa de convertir Los Cristianos en estación de tráfico pesado.

El momento más emotivo llegó con la lectura del manifiesto por parte de Desiré Valentín Herrera, secretaria de la plataforma. Su intervención empezó saludando a "playeras y playeros" y situó la protesta en un marco de defensa ambiental, social y económica. El texto reclamó proteger la bahía, buscar soluciones sostenibles para las conexiones marítimas, reducir la presión portuaria, mejorar la movilidad del sur y aumentar la participación ciudadana.

Manifestantes contra el macromuelle en Los Cristianos. / María Pisaca

Un mamotreto de 'parking'

El manifiesto fue claro en sus rechazos. "Nos oponemos a la ampliación del puerto de Los Cristianos. Nos oponemos a la realización de un pantalán en la prolongación del muelle viejo. Y nos oponemos a la reordenación del puerto que solo quiere colocar un mamotreto de 'parking' de más de 15 metros de altura". Después, Desiré Martín apeló a la identidad de un pueblo "que no quiere seguir marginado; Los Cristianos necesita que se le respete y se le escuche –en referencia al discurso que pronunció el presidente Fernando Clavijo en el Día de Canarias–, porque el Sur no quiere ser periferia de nadie".

Bello explicó que la plataforma ya ha mantenido contactos con la Autoridad Portuaria y con los cabildos de Tenerife y La Gomera, y que ahora seguirá reuniéndose con el Gobierno, cabildos y ayuntamientos. "Haremos llegar nuestras propuestas a todos los ayuntamientos del sur de Tenerife, pues este problema afecta a toda la comarca", afirmó.

En Los Cristianos, la playa no es una postal: es memoria, economía, infancia y futuro. Por eso el grito sonó tan hondo: "Playa sí, muelle no".