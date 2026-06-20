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El Observatorio del Teide abre sus telescopios al público

Un millar de personas participa en una cita divulgativa que permite conocer de cerca la tecnología y el trabajo científico que se desarrolla en las cumbres de Tenerife

Una de las participantes en las jornadas observa a través de un telescopio. | IAC

Una de las participantes en las jornadas observa a través de un telescopio. | IAC

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Santa Cruz de Tenerife

El Observatorio del Teide ha vuelto a abrir sus puertas este fin de semana para acoger a cerca de un millar de personas con motivo de sus ya emblemáticas Jornadas de Puertas Abiertas. Organizadas por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) coincidiendo con la llegada del solsticio de verano, esta cita anual se consolida como uno de los pilares del compromiso del Instituto por compartir el conocimiento y hacer accesibles sus infraestructuras científicas a toda la ciudadanía.

La iniciativa, impulsada de forma conjunta por el equipo del Observatorio y la Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) del IAC, con el apoyo de la Fundación Canaria Cajasiete-Pedro Modesto Campos, busca humanizar la actividad científica.

A través de este encuentro, se acerca al público el día a día de uno de los complejos astrofísicos de referencia internacional, mostrando no solo la tecnología de vanguardia que alberga, sino también la pasión del personal que la hace funcionar.

Imagen, ayer, de los alrededores del Observatorio. | IAC

Imagen, ayer, de los alrededores del Observatorio. | IAC

A lo largo de los dos días –desde ayer sábado y durante toda la jornada de hoy– los asistentes se distribuyen en cuatro turnos con un recorrido guiado de unas tres horas de duración. El itinerario, compuesto por nueve estaciones temáticas, está liderado por investigadores y técnicos del IAC, quienes comparten sus experiencias de primera mano. Los visitantes no solo descubren el funcionamiento de los telescopios profesionales instalados en las cumbres de Tenerife, sino que profundizaron en áreas que van desde los secretos de la física solar hasta la cosmología y el estudio del fondo cósmico de microondas. Además, pueden disfrutar de talleres prácticos y observaciones del Sol en tiempo real.

Para el administrador del Observatorio del Teide, David Nespral, el éxito de la convocatoria evoca una profunda satisfacción: «Ver la ilusión y la curiosidad en los ojos de la gente al contemplar los telescopios es la mejor recompensa al esfuerzo de todo el equipo. Año tras año, la respuesta de la sociedad canaria supera nuestras expectativas y nos llena de un orgullo inmenso constatar que sienten este Observatorio como algo propio y fundamental para las Islas».

Por su parte, el astrofísico y divulgador de la UC3, Alfred Rosenberg, pone el foco en el impacto emocional y cultural de la actividad: «Más allá de los datos científicos, estas jornadas nos permiten transmitir la emoción de descubrir el universo. Es un reencuentro muy inspirador donde la ciencia abraza a la sociedad; una oportunidad idónea para que la ciudadanía se enamore de la excelencia tecnológica que se genera aquí y tome conciencia de la fortuna que tenemos al custodiar uno de los cielos más puros y limpios del planeta». Para quienes no hayan podido asistir este fin de semana, el Observatorio del Teide mantiene sus puertas abiertas a la divulgación durante todo el año mediante diferentes modalidades de recorridos guiados.

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Las personas interesadas pueden consultar las opciones disponibles y gestionar sus reservas a través de la sección de Visitas en la página web oficial del centro. n

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