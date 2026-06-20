El Cabildo de Tenerife blinda la formación helitransportable de la Brifor ante incendios en zonas remotas

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, refuerza activamente la formación y capacitación en operaciones helitransportadas de las Brigadas Forestales (Brifor) durante la campaña de la lucha contra incendios forestales. Para ello, realizan ejercicios y entrenamientos continuos para mantener a los profesionales preparados y listos ante cualquier contingencia que requiera sus servicios.

Este grupo especial cuenta con 180 efectivos de la Brigada con Vehículos de Alta Movilidad (Brivam) y un grupo de agentes técnico de la Brifor. Para estar al día, realizan de forma periódica ese adiestramiento que, a modo de evaluación continua, incluye certificaciones de vuelo que deben renovar cada mes al objeto de operar con helicópteros en la extinción de incendios forestales. Su papel es fundamental para atacar una emergencia en áreas de difícil acceso en el monte tinerfeño.

La formación se estructura en dos bloques. Por un lado, se atiende a la certificación de vuelo, que habilita al personal para embarcar en helicópteros y que renuevan de manera constante mediante ejercicios programados en espacios estratégicos. Esta capacitación aborda aspectos relacionados con la seguridad aérea, los protocolos de actuación durante el vuelo y la respuesta ante posibles incidencias o accidentes. Por otra parte, el foco se centra en la parte física de los integrantes de la Brigada con Vehículos de Alta Movilidad (Brivam), porque está relacionado con la realización de las prácticas específicas de embarque y desembarque en distintos escenarios operativos simulados, pero coordinados. Estas maniobras de entrenamiento se desarrollan tanto en tierra, con la aeronave estacionada, como mediante vuelos reales en los que se simulan las condiciones de trabajo habituales en una intervención de extinción de un incendio.

Los efectivos preparados para el despegue. | A. R.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, está convencida de que «en Tenerife tenemos músculo y una gran respuesta terrestre de todos los profesionales de la Brifor que nos permite acceder con rapidez a la mayoría de las emergencias forestales. Sin embargo, seguimos manteniendo la formación y certificación de nuestras Brivam para operaciones de helitransporte porque hay situaciones en las que los medios aéreos son imprescindibles». Esto forma parte de la apuesta por «tener un cuerpo potente y de rápida intervención que siempre esté disponible para minimizar o contener los riesgos en una extinción forestal», enfatiza.

El pasado día 9, el Cabildo presentó «el mayor operativo humano y tecnológico» que ha desplegado esta Administración el Cabildo para prevenir y hacer frente a los incendios forestales: 760 efectivos de gestión directa, drones, una red de torres de vigilancia, cámaras de precisión térmica y vehículos de todo tipo con equipos de extinción, así como medios aéreos «que nos permiten atacar un incendio por tierra. Pero también tenemos la posibilidad de hacerlo desde el aire con la polivalencia que nos da tener dos helicópteros propios, una división poco conocida pero esencial según los casos». Así , la consejera insular de Medio Natural sostiene que «tenemos músculo» para realizar ese trabajo, pero advierte que «tenemos que potenciar entre la ciudadanía la cultura de la prevención para evitar problemas».

Un uso menos frecuente

En el caso del jefe del Servicio de Extinción de Incendios del Cabildo, Pedro Martínez, defiende que «el despliegue de medios terrestres que tenemos es muy potente y, con la accesibilidad que se registra en la Isla, tanto de carreteras como de pistas, normalmente se llega mucho más rápido a través de las vías de comunicación». Esta circunstancia hace que «cada vez usemos menos el embarque y el desembarque o el helitransporte de este tipo de brigadas», algo que se hace «solo cuando la actuación sobre un incendio se produce en áreas inaccesibles». Para este fin, «es imprescindible mantener las certificaciones de vuelo del personal, garantizando que puedan ser helitransportados a estas áreas en cualquier momento».

Martínez explica que «en muchas áreas de Península, el helitransporte es mucho más frecuente, porque las distancias y, a veces, la accesibilidad a determinadas zonas montañosas no lo permiten las vías de comunicación». En el caso de Tenerife, en general, «se usa de manera puntual, pero sí necesitamos que esté el personal entrenado y con la certificación actualizada para poder usarla en cualquier momento».

¿Cuáles son los ámbitos problemáticos? En general, las zonas menos accesibles «se sitúan bordeando al Parque Nacional del Teide, donde no llegan pistas, aunque se usaron en incendios recientes en ámbitos como La Fortaleza de Los Realejos o los altos de Arico y Granadilla de Abona». Matiza que el helitransporte era más frecuente en la isla «hace 20 años, pero hoy en día sigue siendo muy necesario», subraya .

La disminución de estas operaciones responde principalmente al músculo del operativo desplegado durante las últimas campañas, a la amplia capacidad de despliegue terrestre que existente en la Isla y a la buena accesibilidad que ofrecen las carreteras y pistas forestales que vertebran Tenerife en los espacios en los que se puede producir alguna incidencia. En la mayoría de los casos, los recursos terrestres pueden alcanzar el lugar del incendio con mayor rapidez que mediante el transporte aéreo.

Noticias relacionadas

No obstante, el helitransporte continúa siendo «una herramienta estratégica» para llegar a esas zonas remotas o de difícil acceso, de forma especial «en áreas de alta montaña y enclaves donde no existen vías de comunicación adecuadas». Por este motivo, en el Servicio Forestal del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias se considera esencial mantener al personal de la Brigada con Vehículos de Alta Movilidad (Brivam) entrenado y con sus certificaciones actualizadas para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier emergencia.