La Aemet prevé un ascenso de temperaturas máximas en Tenerife que podrán alcanzar los 28 grados
Los vientos podrán soplar moderados en algunos puntos de la isla
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé intervalos nubosos este sábado en el norte de Tenerife, con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos matinales.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, aunque se esperan ligeros ascensos de las máximas en medianías del sur. De hecho, los termómetros podrán alcanzar los 28 grados.
El viento soplará flojo del noreste, con intervalos de moderado en la vertiente este y el extremo noroeste, y con brisas en el oeste. En cumbres centrales habrá viento en general flojo del oeste.
Previsión general
En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve.
Poco nuboso o despejado en el resto, con intervalos matinales.
Viento flojo a moderado del noreste, más intenso en la provincia oriental y en vertientes sureste y noroeste del resto de islas.
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