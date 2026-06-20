La Aemet avisa de más viento y calor: Tenerife rozará los 30 grados este domingo

El tiempo estable volverá a imponerse este domingo en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por los cielos poco nubosos o despejados, aunque persistirán algunos intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve durante las primeras y últimas horas del día.

En Tenerife, el sol ganará protagonismo en buena parte de la jornada. Las nubes se concentrarán en el norte por debajo de los 700-800 metros de altitud, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos matinales en las vertientes sur y oeste.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, especialmente en las zonas de interior. Los termómetros oscilarán entre los 20 y 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, aunque no se descarta que en algunos puntos del interior los valores sean algo más elevados.

Canarias rozará los 30 grados en varias zonas

El ambiente será cálido en gran parte del archipiélago. La Aemet no descarta que se superen localmente los 30 grados en medianías y zonas interiores orientadas al sur, oeste y este de Gran Canaria, así como en áreas del sur de Fuerteventura.

En Gran Canaria, los cielos estarán nubosos en el norte durante la mañana, pero tenderán a despejarse a partir del mediodía. Las temperaturas subirán ligeramente y el calor será más notable en las medianías del sur.

Por su parte, Lanzarote registrará máximas de hasta 28 grados, mientras que La Gomera, La Palma y El Hierro mantendrán un tiempo estable, con nubes bajas en el norte y amplios periodos de sol en el resto de sus territorios.

Viento más intenso durante la tarde

Otro de los aspectos destacados de la jornada será el viento. Aunque comenzará soplando flojo o moderado del nordeste, irá ganando intensidad a medida que avance el día.

En Tenerife, las rachas podrán ser ocasionalmente fuertes en la vertiente este y en el extremo noroeste a partir de la tarde. Una situación similar se repetirá en otras islas montañosas, especialmente en las vertientes expuestas al alisio.

Estado del mar en Canarias

En el mar se espera viento del nordeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada en la mayor parte del archipiélago. En las costas del sur, suroeste y oeste predominarán las brisas y el mar estará más tranquilo, con condiciones de mar rizada.

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La previsión dibuja así un domingo de tiempo agradable en Canarias, con predominio del sol, temperaturas en ligero ascenso y un viento que volverá a dejar algunas rachas intensas durante la segunda mitad de la jornada.