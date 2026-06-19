Tenerife seguirá con nubes en el norte y temperaturas de hasta 28 grados este viernes, según la Aemet

Los cielos nubosos volverán a ser protagonistas este viernes en el norte de Tenerife y del resto de islas de mayor relieve, aunque se abrirán amplios claros durante la tarde. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo se mantendrá estable en Canarias, con temperaturas suaves, nubes bajas en las vertientes septentrionales y predominio del sol en gran parte del archipiélago.

En Tenerife, la jornada arrancará con abundante nubosidad en el norte por debajo de los 900 y 1.100 metros de altitud. A medida que avance el día se abrirán claros, mientras que en el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos y los cielos poco nubosos en las cumbres.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque las máximas podrían subir ligeramente en medianías del norte. En Santa Cruz de Tenerife se esperan valores entre 21 y 28 grados. El viento soplará flojo del norte, aunque ganará intensidad en la vertiente este y en el extremo noroeste de la isla. En las cumbres centrales será de componente oeste, flojo a moderado.

Nubes en el norte de Canarias y más sol en el resto

La situación será similar en buena parte del archipiélago. En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en el norte por debajo de los 800-900 metros, con amplios claros durante la tarde. Las temperaturas apenas variarán y el viento del norte soplará con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste.

En La Gomera, el norte amanecerá cubierto, aunque también se abrirán claros con el paso de las horas. En La Palma se alternarán intervalos nubosos, especialmente en las vertientes norte y este, mientras que El Hierro registrará nubes bajas en el norte y más sol en el resto de la isla.

Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura disfrutarán de una jornada más despejada, con algunas nubes en el norte y presencia de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas de hasta 26 grados en Puerto del Rosario.

Estado del mar en Canarias

La Aemet prevé para este viernes viento del nordeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada en las costas del archipiélago. En las zonas occidentales predominarán los vientos variables y las brisas, con mar en calma o ligeramente rizada.

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La previsión apunta, por tanto, a un viernes de tiempo estable en Canarias, con protagonismo de las nubes en el norte de las islas más montañosas y temperaturas agradables para despedir la semana.