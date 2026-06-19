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La Plataforma en Defensa de Los Cristianos propone escalonar ferris y trasladar las mercancías a los puertos de Santa Cruz y Granadilla

El colectivo convoca una manifestación este domingo en contra de la ampliación del puerto de Los Cristianos en la que espera la asistencia de 1.500 personas

Mercancía entrando a un barco de Armas en el puerto de Los Cristianos

Mercancía entrando a un barco de Armas en el puerto de Los Cristianos / Arturo Jiménez

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Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

Santa Cruz de Tenerife

La plataforma en Defensa de Los Cristianos saldrá a la calle este domingo en contra de la ampliación del puerto del núcleo costero. El colectivo aglutina a una decena de asociaciones que van desde el tejido empresarial, pasando por grupos culturales y sociales e, incluso, a los pescadores de la zona. Todos están en contra de la extensión de la infraestructura portuaria por dos posibles efectos: las afecciones a la movilidad y, también, a la playa, el principal recurso turístico.

El presidente de la plataforma, Jorge Bello, se muestra prudente en cuanto al número de asistentes y espera que acudan 800 personas. "Pero es tanta la gente que nos dice que va a venir que creemos que podemos llegar a las 1.500", apunta. "Queremos que sea un acto cívico, totalmente democrático y sin ningún viso político. Invitamos a las familias enteras", añade.

Ciudadanos con los mismos derechos

Bello explica que para los miembros de la plataforma es fundamental solucionar el tema de la movilidad, pero partiendo de la premisa de que "los habitantes de La Gomera, La Palma y El Hierro también tienen el mismo derecho a tener comunicaciones, calidad de vida y todo lo que tiene cualquier otro canario. Es fundamental para ellos y su desarrollo", contempla. Al mismo tiempo, entiende que "hay soluciones para la problemática circulatoria que no tienen por qué afectarnos. Además, llevamos 30 años arrastrando este problema y esto hay que resolverlo hoy, no dentro de 20 años", critica.

El planteamiento de la plataforma vecinal es escalonar los horarios de los ferris y sacar las mercancías del muelle de Los Cristianos. "Nuestras propuestas son sencillas y se pueden habilitar de forma inmediata", sostiene. Bello indica que los puertos de Granadilla de Abona y de Santa Cruz de Tenerife pueden asumir el trasiego de mercancías que llega actualmente al enclave sureño. "Ambos puertos están hechos, por lo que no hay que invertir nada. No digo que sea un cambio para pasado mañana, pero en unos cuantos meses se podría poner en práctica", estima.

Noticias relacionadas y más

Las sugerencias del colectivo ciudadano ya fueron apoyadas por el Ayuntamiento de Arona "de forma unánime y dejando atrás sus rencillas políticas. Ahora queremos extenderlo al resto de ayuntamientos del Sur, porque lo que pasa en Los Cristianos nos afecta a todos. Luego escalaremos al Cabildo, Gobierno de Canarias y a la Autoridad Portuaria", anuncia.

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