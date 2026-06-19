Los 'peques' de Tenerife cambian los apuntes por helados y despiden el curso escolar por todo lo alto

Aún faltan poco menos de 48 horas para la llegada oficial del verano, pero los más de 500 alumnos del CEIP Príncipe Felipe –situado en Candelaria– ya han dado la bienvenida a la estación más esperada del año. Al ritmo de Azukita, de Daddy Yankee, estos peques han disfrutado este viernes de una auténtica fiesta de despedida. O bienvenida, depende de cómo se mire. Cambiando los apuntes por helados, y los tradicionales partidos de fútbol del recreo por una sesión de zumba, estudiantes y profesores han vivido una jornada única para poner el broche de oro al curso académico.

Las canchas del recreo fueron el escenario perfecto para condensar una mañana de recuerdos, experiencias y mucho alboroto.

Bajo el título del Día Chachi, el centro ha querido convertir esta última jornada de clase en una fecha más festiva. "Ya que es un día triste porque a más de uno le da pena irse, hemos querido que por lo menos lo pasen bien y hemos organizado distintas estaciones", explicó la directora del colegio, Marian Valls.

"Más de 500 niños y niñas bailaron al ritmo de 'Azukita', la canción de Daddy Yankee"

Era la primera vez que el colegio organizaba una fiesta de este tipo, aunque los pasos de baile de más de uno no delataban precisamente la falta de experiencia. Entre ellos destacaban los tres Hugo de tercero de Educación Primaria –Rodríguez, Gabiño y Pérez– que parecían bailar casi tan coordinados como cuando sus madres, años atrás, decidieron ponerles el mismo nombre. Eso sí, además del nombre, la humildad también les caracteriza, ya que ninguno quiso asumir el título de mejor bailarín. "Todos lo hacemos igual de bien", aseguró Rodríguez.

Helados en vez de apuntes

Otros, en cambio, prefirieron la comida al baile. Fue el caso del pequeño Emile Dorta, que abandonó la pista para gritar a los cuatro vientos que había comido de todo: "Snickers, palomitas, gusanitos, golosinas y jugos".Y no era para menos. McDonald’s, a través de la Asociación de Madres y Padres (Ampa) del centro, puso a disposición del alumnado puestos de helados y zumos.

A través del AMPA, McDonald’s puso a disposición del alumnado algunas bebidas y helados

Fin de curso en Tenerife / Arturo Jiménez

Pero si algo unía a estos bailarines y degustadores profesionales fue su pasión por la pintura. Más de uno paseaba por el patio del colegio con un tiburón o una flor en la cara. Y es que además de las sesiones de zumba, el centro puso a disposición de los estudiantes unos puestos de pintacaras. "Desde bien temprano había cola y los más pequeños fueron los primeros en estrenar las pinturas", apuntó Leila Rodríguez, una de las encargadas de poner color a los protagonistas de la mañana. Y a escasos metros de los puestos de pintacaras, un photocall permitía a pequeños y mayores inmortalizar la jornada.

Un espectáculo de magia con interpretación de Oscar

Los más pequeños del centro, es decir, los de Educación Infantil, tampoco se quedaron sin sorpresas y tuvieron la oportunidad de disfrutar de un divertido espectáculo de magia. Una multitud de renacuajos presenciaba con los ojos como platos el truco de un ilusionista experto. Y con de este profesional, los alumnos de tres, cuatro y cinco años pronunciaron al unísono un conjuro que terminó convirtiendo —al menos por unos minutos— a una de las profesoras en una gallina. Una interpretación digna de un Oscar que arrancó más de una risa al resto de docentes.

En las manos de los pequeños llamaba la atención la cantidad de globos con formas de animales que tenían. Desde perros hasta serpientes, las figuras de colores acompañaron a los alumnos durante la fiesta y dejaron una de las imágenes más tiernas de la mañana.

La celebración contó también con la presencia del viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, quien quiso acompañar al alumnado en esta despedida del curso. "Ellos han hecho un esfuerzo grande durante el curso y ahora les toca la recompensa", señaló. E incluso se animó a bailar una coreografía con algunos de los profesores.

Una despedida con sabor agridulce

Pero no todo fueron risas. La jornada también estuvo marcada por la sensación agridulce de los alumnos de sexto de Educación Primaria. Pues pese al entusiamo por el comienzo del verano, también debían despedirse para comenzar una nueva etapa.

"Tenía ganas de las vacaciones, pero no me gusta dejar a los profes atrás porque son buenísimos", contó Neyzan Gutiérrez, alumno de este curso. Y en una situación similar estaba Alicia Brito, también de esta clase. "Estoy un poco triste por dejar el cole, me gusta mucho el ambiente y lo que he vivido aquí", mencionó. En realidad, estos alumnos se mudan a tan solo unos pocos metros de la que ha sido su casa en su primera década de vida, al IES Santa Ana. "Pero aquí somos como una gran familia, a ellos les da pena irse y a nosotros también que se vayan", detalla Valls.

Un colegio muy familiar

Y muestra de esta familiaridad es la sorpresa que se llevó la profesora de cuarto de Educación Primaria, Saray Ojeda. "Al principio no me dejaban entrar a clase, me tenían una fiesta preparada", destacó. Allí, sus alumnos le dedicaron un poema e incluso le regalaron una banda por ser la mejor profesora, un atuendo que no se quitó en ningún momento, como buena docente orgullosa.

Así, entre bailes, risas y alguna que otra lágrima, el CEIP Príncipe Felipe puso punto final a un curso que no solo se despide con vacaciones, sino también con recuerdos compartidos. Porque si algo quedó claro durante esta jornada es que, al menos por un día, el patio del colegio dejó de ser solo un lugar de recreo para convertirse en el escenario de una despedida difícil de olvidar. Ahora solo queda reponer fuerzas para un nuevo curso cargado de sorpresas, ilusiones y actividades que motiven a alumnadoo y profesorado.