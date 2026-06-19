Todo lo que debes saber sobre la Noche de San Juan: ¿cuándo se celebra y cuáles son los mejores lugares para disfrutar de ella en Tenerife?

Quedan pocos días para celebrar una de las noches más especiales del año, la de San Juan. Esa en la que, casi sin pensar, muchos salimos a la calle por tradición o costumbre para ver si han hecho la hoguera de nuestro barrio, quedar a tomar algo con amigos o vecinos con los que sabemos que tenemos una cita anual sin planear, o simplemente para disfrutar de la noche más corta del año.

Hay quien tiene tradiciones marcadas, otros a los que al salir de trabajar les pilla una hoguera por el camino a casa y no duda en pedir un deseo o quien está buscando el lugar perfecto para disfrutar de una buena verbena bajo la luz de la fogata. Pero, ¿sabes por qué se celebra la Noche de San Juan?

Si eres de eso de los que cada año la festeja, pero no tienes claro su origen, no te preocupes, te contamos todo lo que debes saber sobre esta festividad y, sobre todo, algunos de los mejores lugares en Tenerife para celebrarla.

Imagen de archivo de una hoguera en la noche de San Juan. / Carsten W. Lauritsen

¿Cuándo se celebra la Noche de San Juan?

Como cada año, la Noche de San Juan se celebra del 23 al 24 de junio, justo el día de la víspera de la festividad.

Para muchos es considerada la noche más corta del año, aunque la realidad es que esta se produce durante el solsticio de verano, entre los días 20 y 21 de junio. En lo que sí que probablemente estemos todos de acuerdo es en que es la más mágica.

Y es que esta jornada mezcla religiosidad con rituales paganos, lo que le da un aura especial que muchos aprovechas para pedir deseos.

Origen

Para conocer el origen de la Noche de San Juan, hay que tener presente, precisamente, estas dos vertientes. Por un lado, encontramos el ritual que seguían los antiguos europeos para celebrar el solsticio de verano con grandes hogueras. Unas fogatas que simbolizaban la máxima energía del Sol y servían para purificar el aire, fortalecer las cosechas y alejar los malos espíritus.

Y, por otro lado, tenemos la vertiente religiosa, que llegó con el avance del cristianismo. Ese rito pagano se integró en el calendario litúrgico al asociarlo con el nacimiento de San Juan Bautista. Según la tradición, su padre encendió hogueras para anunciar su llegada, estableciendo el 24 de junio, fecha en la que se conmemora su festividad, justo seis meses antes del nacimiento de Jesús.

Purificación

En la Noche de San Juan, la purificación se convierte en un elemento clave y, con ella, el agua y el fuego son protagonistas, de ahí que las hogueras sean tan populares en zonas de costa.

Muchos quieren dejar atrás los malos augurios y, para ello, nada mejor que saltar las hogueras y darse un baño en el mar. Eso sí, si hay algo importante en esta noche es dejar atrás lo malo. Por ello, uno de los rituales más seguidos es anotar en un papel aquello que queremos alejar de nuestra vida y quemarlo en la hoguera, casi tan popular como cuando los jóvenes deciden quemar sus apuntes -al coincidir con la finalización del curso-.

¿Dónde verlas en Tenerife?

Aunque las hogueras de San Juan se celebrarán por toda la isla, algunos de los lugares más populares son, como ya hemos comentado, los que se encuentran en la costa.

Puerto de la Cruz, por ejemplo, es una cita imperdible en la zona norte. Las hogueras de Playa Jardín reúnen cada año a centenares de personas que buscan disfrutar de una noche mágica. En el sur, Los Cristianos es uno de los puntos más populares para saltar las hogueras y darse un baño a medianoche.

Hoguera instalada en la playa de Martiánez, en Puerto de la Cruz. / Arturo Jiménez

En Santa Cruz de Tenerife, la zona de Los Charcos de Valleseco acoge cada año a más adeptos, y no es para menos, ya que se ha organizado una verbena con orquestas, foodtrucks y castillos hinchables.

Pero, lo importante, vayas donde vayas, es disfrutar de una de las noches más mágicas del año con seguridad para evitar riesgos con el fuego.

Además, ten en cuenta que es posible que tengas la suerte de no tener que trabajar al día siguiente, en cuyo caso, no tienes excusa para no ver las hogueras de San Juan.

Festivos en Tenerife

¿Quieres saber si es festivo en tu municipio? Lo primero que tienes que saber es que los 14 festivos anuales no son los mismos en toda la isla. Algunos son a nivel nacional, otros los elige la comunidad, la isla o el municipio. Y es aquí donde viene la diferencia. En este caso, aunque en la mayor parte de la isla los tinerfeños tendrán que ir a trabajar el próximo miércoles, hay excepciones.

Esto se debe a que hay ayuntamientos que han optado por coger el 24 de junio como festivo, debido a su patrón, San Juan Bautista. En concreto, los privilegiados serán los que trabajen en: