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Moda, gastronomía y artesanía: protagonistas de la Mencey Fashion Room

Del 26 al 28 de junio, Iberostar Heritage Grand Mencey abre sus puertas a la ciudad para celebrar la XIV edición

En su firme compromiso con la cultura, el hotel más exclusivo de Tenerife reunirá lo mejor del diseño local en un entorno inigualable.| ED/LOT

En su firme compromiso con la cultura, el hotel más exclusivo de Tenerife reunirá lo mejor del diseño local en un entorno inigualable.| ED/LOT

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Santa Cruz de Tenerife

Esta cita anual, ya consolidada como un referente imprescindible, congregará en Santa Cruz de Tenerife a los artistas y creadores más destacados de la moda, la artesanía y la cultura local.

Una experiencia multisensorial en un entorno icónico

La Mencey Fashion Room no es solo un mercado de tendencias; es una oportunidad exclusiva para adquirir prendas y complementos de alta calidad en un ambiente de sofisticación. Los asistentes podrán recorrer los rincones más emblemáticos del hotel: shopping de autor con más de 80 boutiques locales transformarán las habitaciones y salones del hotel en exclusivos showroom. Además, los impresionantes jardines del Mencey albergarán un espacio gastronómico de primer nivel amenizado con zonas de música en vivo para crear una atmósfera vibrante; y ocio familiar, donde los más pequeños también tendrán su lugar en la zona infantil equipada con castillos hinchables y actividades de pintacaras, garantizando una jornada de disfrute para todas las edades.

Este año, el evento cuenta un año más con el respaldo estratégico del Grupo Canaauto, quien estará presentando una nueva marca como patrocinador principal, reafirmando su apoyo a la cultura canaria, y la colaboración de MYKA, una marca recién aterrizada en la isla.

Ubicado en uno de los edificios más icónicos de la capital tinerfeña, el hotel sigue siendo el punto de encuentro por excelencia de la sociedad isleña. La Mencey Fashion Room es la excusa perfecta para redescubrir la arquitectura colonial de este imponente hotel, referente absoluto en estilo de vida y tendencias selectas.

Compromiso con el Turismo Responsable

Fiel a la filosofía del Grupo Iberostar, esta edición refuerza su vertiente solidaria apoyando a la ONG Pequeño Valiente. Además, el evento se desarrolla bajo un estricto marco de sostenibilidad: sin plásticos de un solo uso: un compromiso firme en todas las instalaciones; gastronomía consciente: consumo responsable de productos del mar e impacto positivo: Una experiencia que demuestra que el lujo y la calidad pueden (y deben) ser sostenibles.

En definitiva, una cita diseñada para celebrar el talento local, disfrutar de la mejor gastronomía y contribuir a una causa solidaria en el entorno más exclusivo de la isla.

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