La mejora paisajística del talud de Mercatenerife renovará la imagen de la TF-1

El Cabildo de Tenerife invertirá 3,3 millones de euros en la regeneración paisajística del talud situado junto a Mercatenerife, en el margen derecho de la TF-1. La actuación tendrá un plazo de ejecución de ocho meses y se desarrollará sobre una superficie real de 64.778 metros cuadrados.

La zona se encuentra en una de las principales entradas por carretera a Santa Cruz de Tenerife, junto al complejo mayorista de distribución alimentaria. Según la corporación insular, el espacio presenta actualmente un estado deteriorado, con presencia de vegetación invasora, escombros y pérdida de sustrato por la erosión hídrica.

Aunque la superficie en planta ronda los 54.000 metros cuadrados, la fuerte pendiente del terreno eleva el área real de intervención. El proyecto busca estabilizar el talud, reducir el riesgo de caída de materiales y mejorar la imagen de un punto muy visible para quienes acceden a la capital desde el sur de la Isla.

Una actuación junto a la TF-1

El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, visitó las obras acompañado por el gerente de Mercatenerife, Alejandro Fernández.

Durante la visita, González señaló que la intervención responde a una demanda histórica relacionada con la seguridad vial y la estabilización de taludes en este tramo de la autopista del Sur.

El consejero destacó también que la actuación permitirá dignificar una de las principales puertas de entrada a Santa Cruz de Tenerife, combinando la recuperación paisajística del entorno con la mejora de las condiciones de seguridad junto a la vía.

Retirada de invasoras y recuperación del entorno

El proyecto contempla la ordenación de un espacio degradado por la acumulación de materiales, la pérdida de suelo y la presencia de especies vegetales invasoras.

La actuación permitirá reducir el impacto visual del talud y corregir problemas vinculados a la erosión, especialmente relevantes en terrenos con pendientes pronunciadas y expuestos al arrastre de materiales por lluvia.

Mercatenerife y su plan de inversiones

La obra coincide con un programa de inversiones más amplio en Mercatenerife, infraestructura clave para la distribución mayorista de productos agroalimentarios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Según el Cabildo, la entidad ejecuta este año, a través de su Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación, un total de 4.948.000 euros, casi cinco millones destinados a distintas actuaciones en el recinto.

González situó la regeneración del talud dentro de ese despliegue inversor, orientado a reforzar el papel de Mercatenerife como centro logístico en Canarias bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad.

Más de 12 millones en tres años

El consejero de Sector Primario señaló que las inversiones ejecutadas en Mercatenerife durante los últimos tres años superan los 12 millones de euros.

Esta evolución responde a un proceso de modernización de las instalaciones y a la adaptación del complejo a nuevas exigencias operativas, ambientales y de seguridad.

La entidad ha impulsado en este periodo actuaciones vinculadas a la mejora de infraestructuras, la eficiencia energética, la accesibilidad, el control y la sostenibilidad.