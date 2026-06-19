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Involcan localiza más de 200 microterremotos en Las Cañadas del Teide

La Red Sísmica Canaria registra un aumento de la actividad asociada a la presurización del sistema volcánico-hidrotermal

Archivo - Parque Nacional del Teide

Archivo - Parque Nacional del Teide / JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

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Santa Cruz de Tenerife

La sismicidad sorprende de nuevo en Tenerife. Si el Instituto Geográfico Nacional (IGN) informó este viernes que ha detectado entre el jueves y este viernes varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia, con unos 79 terremotos registrados, los datos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) asombran aún más.

Desde el jueves, su Red Sísmica Canaria ha registrado un incremento de la actividad en la isla. En concreto, durante las últimas 48 horas se han localizado más de 200 microterremotos de tipo volcano-tectónico (VT), de muy baja magnitud, en el sector suroccidental de la caldera de Las Cañadas del Teide, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, según ha informado el organismo en sus redes sociales.

Estos terremotos, de baja intensidad han registrado una magnitud máxima de Ml 1,1 en la escala Richter.

Mapa de la distribución de los hipocentros registrados en las últimas 48 horas (en rojo), comparados con la sismicidad localizada en la misma zona desde comienzos de 2026.

Mapa de la distribución de los hipocentros registrados en las últimas 48 horas (en rojo), comparados con la sismicidad localizada en la misma zona desde comienzos de 2026. / Involcan

Involcan recuerda que este episodio forma parte de la actividad sísmica recurrente que Tenerife experimenta desde junio de 2017.

De hecho, al igual que en ocasiones anteriores, su origen se asocia a un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal de la isla, provocado por la inyección de fluidos de origen magmático.

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"Este proceso se ha observado repetidamente desde 2016 y está respaldado por diversos indicadores geoquímicos y geofísicos independientes", apunta Involcan.

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